Los rostros invisibles del asfalto y la indolencia de las instituciones obligadas

Caminar por los centros urbanos de Tegucigalpa o San Pedro Sula se ha convertido en un ejercicio involuntario de anestesia social. Entre el caos vehicular y el afán individualista de la supervivencia, esquivamos cuerpos tendidos sobre el cemento, miradas desorbitadas que gritan en silencio y manos infantiles extendidas que suplican por una moneda. No son el decorado de la modernidad; son seres humanos —niños, mujeres, ancianos— devorados vivos por la indigencia, la marginalidad absoluta y el desamparo mental en las aceras de Honduras.

La gravedad de este fenómeno radica, en primer lugar, en su preocupante invisibilidad institucional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) no cuenta con un censo oficial o una cifra consolidada que determine cuántos hondureños pernoctan a la intemperie. Tampoco existen desgloses estadísticos estatales sobre los trastornos psiquiátricos o adicciones que padece esta población específica. Lo que no se mide, no existe para las políticas públicas; y lo que no existe para el presupuesto general, se pudre en las aceras ante la mirada indiferente de las autoridades.

Detrás del dato macroeconómico late la tragedia humana: familias fracturadas por la migración irregular, la deserción escolar, el desempleo y el desplazamiento forzado provocado por las maras y pandillas. El INE estima que el 60.1% de la población hondureña vive en la pobreza y un lacerante 38.3% subsiste en la miseria extrema. Personas que de la noche a la mañana lo perdieron todo debido a desastres naturales recurrentes, quedando despojadas de sus precarios medios de vida y arrojadas al desamparo de la intemperie.

El abandono material es solo la antesala de una catástrofe aún más profunda y soterrada: la pérdida de la salud mental. Decenas de hondureños en condición de calle padecen graves trastornos psiquiátricos o adicciones severas. El consumo de drogas de bajo costo y alto poder destructivo, como el crack y la marihuana, destroza el tejido neurológico de jóvenes y adultos, sumiéndolos en psicosis permanentes y empujándolos al abandono en la vía pública por familias de escasos recursos económicos que no tienen los medios financieros ni el conocimiento para cuidarlos.

El Estado hondureño mantiene una deuda histórica con la salud mental, priorizando las patologías físicas y postergando la psiquiatría y la psicología a un plano marginal. Aunque la aprobación de la Ley de Salud Mental se planteó como un avance normativo hacia un enfoque comunitario, la realidad es que carece de la asignación presupuestaria y de la infraestructura pública necesaria para volverse una realidad palpable. Existen valiosos esfuerzos paliativos desde el sector académico y la sociedad civil que ofrecen contención y atención gratuita o de bajo costo, pero resultan insuficientes ante la magnitud del problema.

Es aquí donde la indignación debe transformarse en una crítica frontal. La mendicidad generalizada en Honduras no es una catástrofe natural inevitable; es una consecuencia directa de la negligencia institucional y de la alarmante desconexión de la clase política tradicional. Los tomadores de decisiones ven la indigencia como un problema estético que daña la imagen de las ciudades, y no como la quiebra moral del contrato social. Se diseñan campañas de asistencialismo clientelar y se dictan discursos vacíos sobre la dignidad humana en épocas electorales, pero se esquiva sistemáticamente la raíz del problema.

Para revertir esta tragedia y enfrentar la inequidad socioeconómica que condena a los hondureños más vulnerables, el país debe abandonar la caridad intermitente y adoptar una política de Estado obligatoria y coordinada. Proponemos la implementación del Programa Nacional de Redes de Retorno a la Dignidad (PRRD). Este plan estratégico busca transitar de la inacción política a la intervención directa, articulando esfuerzos públicos y privados para rescatar a esta población del olvido.

La primera fase del programa consiste en la creación de Unidades Médicas Móviles de Captación Activa. El Estado debe salir a buscar al vulnerable mediante brigadas multidisciplinarias permanentes (psiquiatras, psicólogos, médicos generales y trabajadores sociales) financiadas en conjunto por la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y las alcaldías de las principales ciudades. Estas unidades operarán en puntos críticos para realizar abordajes de reducción de daños, desintoxicación médica inmediata y estabilización psiquiátrica de urgencia ante crisis psicóticas o abstinencias graves.

La segunda fase exige la creación de Centros de Transición e Internamiento Comunitario, readecuando infraestructura estatal en desuso o bienes incautados para fundar espacios de estancia intermedia de mediano plazo (de 1 a 6 meses). No se trata de reclusión perpetua, sino de lugares dignos donde el ciudadano reciba techo, alimentación, ropa y un tratamiento farmacológico riguroso controlado por especialistas. En esta etapa se implementará terapia ocupacional y cognitivo-conductual para reconstruir hábitos de higiene, rutinas diarias y habilidades sociales perdidas por el abandono prolongado.

La tercera fase contempla la Reinserción Productiva y Vinculación Familiar, reconociendo que la reintegración social requiere un propósito de vida y sostenibilidad socioeconómica. Para los pacientes que tengan lazos familiares viables, el Estado otorgará una Transferencia Monetaria Condicionada —un subsidio económico directo destinado exclusivamente a la compra de fármacos y alimentos— condicionado al cumplimiento de las consultas ambulatorias, evitando que la pobreza obligue a un nuevo abandono. Para quienes carezcan de redes familiares, se coordinarán alianzas con el INFOP para capacitación técnica y se otorgarán incentivos fiscales a empresas que generen puestos de empleo protegido.

Continuar ignorando la miseria extrema y la locura que deambula por nuestras aceras no solo destruye la vida de quienes la padecen; degrada éticamente a toda la sociedad hondureña y expone la indolencia de un liderazgo político que prefiere mirar hacia otro lado. Mantener a decenas de hondureños desamparados en las calles satura los niveles de emergencia hospitalaria por riñas, sobredosis o infecciones avanzadas, representando un gasto reactivo mayor para el Estado que el costo de un programa preventivo y de rehabilitación estructurado.

La presencia de compatriotas durmiendo sobre cartones, desprovistos de razón y de abrigo, es el recordatorio más amargo de que nuestro sistema económico y político está fallando en su punto más crítico. Las leyes y las instituciones existen, pero carecen de alma y de presupuesto real. Rescatar a los hondureños de la indigencia y restituir su salud mental no es una obra de beneficencia ni una concesión política; es un acto urgente de justicia social y de decencia humana elemental. La clase política tiene la palabra y la responsabilidad histórica: o financian soluciones estructurales inmediatas o siguen siendo cómplices silenciosos de los rostros invisibles del asfalto.