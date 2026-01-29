Lo que viene después de Davos

Las reuniones de Davos, formalmente conocidas como la reunión del Foro Económico Mundial (FEM), son un encuentro anual en Suiza donde líderes políticos, empresariales, académicos y de la sociedad civil debaten problemas globales. Este año se reunieron bajo el lema “Un espíritu de diálogo” para abordar la cooperación en un mundo desordenado y polarizado. Los problemas que se discutieron incluyeron la geopolítica y los conflictos armados en un orden multipolar, el auge de la inteligencia artificial, y la sostenibilidad ambiental. La reunión se llevó a cabo del 19 al 23 de enero.

Una de las revelaciones que se hicieron en el encuentro fue la hecha por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnik, quien anunció que Estados Unidos no volverá a promover empleos en otros países ni a detonar cadenas de suministro fuera de su territorio. El secretario de Comercio señaló, además, que la “globalización ha fracasado” y que Estados Unidos ya le dio vuelta a la página a ese modelo, agregando que “la administración Trump y yo estamos aquí para dejar algo muy claro: la globalización le ha fallado a Occidente y a Estados Unidos. Es una política fallida... y dejado a Estados Unidos atrás”. Con esta declaración, hay una aceptación que la globalización neoliberal ha muerto.

Y para que no quede duda, el funcionario encargado del comercio estadounidense señaló que “Estados Unidos ha terminado de exportar empleos y deslocalizar su futuro (...). Ya no cederemos ante la globalización”, insistió.

Con lo dicho por Lutnick se entenderá mejor las políticas arancelarias. Desde antes de asumir la administración de la Casa Blanca, el presidente Trump había abogado por la aplicación de aranceles a las importaciones, hasta en un 100%, con el fin de eliminar el enorme déficit comercial y promover la recuperación de la industria nacional, alegando que el país estaba siendo “estafado” por sus socios comerciales. Trump ha ido más allá y aplica aranceles como arma política y de chantaje para lograr concesiones a su favor.

Murió la globalización neoliberal y hasta cuando su muerte fue reconocida por el país que fue su principal promotor en la administración de Ronald Reagan (1981-1989), los tecnócratas y los políticos de otras naciones empiezan a reconocer, como un hecho indubitable, su muerte.

Con el fracaso de la globalización, lo que fracasa es el marco conceptual en que se desarrolló, considerando que el capitalismo originario se fortaleció con la expansión de los mercados. El neoliberalismo vino a darle una inspiración a la globalización que terminó fracasando, toda vez que separó algo que nunca debió separarse: Estado y mercado. Queda una herencia dramática: la concentración excesiva de la riqueza, un acelerado proceso de destrucción de los recursos naturales y como resultado de eso, procesos migratorios masivos, actividades delictivas y en general, aumento de la pobreza.

En las nuevas condiciones, donde predominarán las políticas proteccionistas en Estados Unidos, las inversiones de ese país para el Triángulo Norte serán limitadas, lo que obligará a buscar nuevos mercados.