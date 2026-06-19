Las lecciones del tráfico

La maniobra fue osada y suicida y apenas vi el manchón gris, en un abrir y cerrar de ojos. Hubiera sido “borrón sin cuenta nueva”, si el conductor no hubiera realizado su propio acto de supervivencia. El susto que se llevó no impidió que el desjuiciado siguiera de largo, rebasando en contravía toda la fila que avanzaba a paso de tortuga. Yo le perdí de vista tras una curva y confieso que bajé el vidrio para captar su final estruendoso (que no ocurrió).

El tiempo de larga espera mientras el movimiento vehicular se hacía más fluido, me dio oportunidad de reflexionar en cómo el comportamiento vial de conductores y peatones es un fiel reflejo de cómo funciona nuestro país. No es por falta de normativa que todos ellos hacen lo que les da la gana en calles, carreteras, aceras y orillas del camino, sino por una franca desobediencia y desprecio, a veces fundada en la ignorancia, o simplemente en viveza e irrespeto al bienestar colectivo.

Sonrío con dificultad, cuando me acuerdo de aquella charla que me brindaron antes de alguna de las renovaciones de mi licencia de conducir. El concepto de “conducción defensiva” que daba el guía uniformado tenía algo de aceptación resignada por la imposibilidad de evitar un comportamiento anómico y hostil de quienes se sientan tras un volante. Recuerdo haber sentido un sudor frío bajar por la espalda, cuando trataba de imaginar cómo podía “defenderme” desde mi pequeño sedán contra un furioso tráiler sin frenos o una destartalada volqueta, timoneada por un “gomoso”.

Episodios como el que narro al iniciar esta columna los veo con frecuencia, hasta ahora -para mi salud mental- sin atestiguar percances. No se necesitan señales verticales ni policías para saber que se pone en riesgo la vida y propiedad de quienes circulan en la vía; es más, no hay prohibición que valga ni autoridad que castigue infracciones. Sencillamente, es selva e impera la ley del más fuerte.

El insensato conductor de mi historia seguro tenía “buena excusa”: atraso para llegar al trabajo, escuela, universidad o, sencillamente, prisa. Así suele pasar con quién infringe la ley: tiene “su” motivación, hilvanada con argumentos personales, institucionales, solidarios y hasta heroicos, que es “deber” nuestro aceptar y apañar. En el improbable caso que se encuentre con un agente del orden, no dudará en utilizar esa argumentación como salvoconducto y si no funcionara, acudirá a la estratagema favorita: el “artículo 100” o “500” en medio de las esquelas (no es alguna justificación legal: así llaman en tribunales al papel moneda que se convierte en útil separador de folios en expedientes de naturaleza compleja).

Antes de llegar a mi destino, se me atravesaron dos peatones (cruzando bajo un puente para ellos), casi colisiono con un autobús que se detuvo donde quiso y vi una patrulla subiéndose a una mediana. Supe sobre qué escribiría esta semana, sin imaginar que la tragedia de El Rodeo en que perdieron la vida siete policías lo haría indispensable. Es momento de actuar y dejar de quejarnos.