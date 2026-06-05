La oportunidad de gobernar una nación es el mayor de los honores y la más compleja responsabilidad que puede recibir un ciudadano. No se trata simplemente de administrar recursos públicos o dirigir instituciones del Estado; implica conducir el destino de millones de personas, tomar decisiones trascendentales y construir las bases de un futuro más seguro, justo y próspero para generaciones venideras.

Los estadistas que dejaron huella positiva comprendieron que el poder no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para servir, construir y transformar. Todos coinciden en que el ejercicio del poder debe entenderse como una oportunidad excepcional de servicio y no como un privilegio personal. Por ello, ningún gobernante prudente debería imitar modelos administrativos que hayan sido cuestionados por la injusticia, la corrupción o el abuso de autoridad. La experiencia mundial demuestra que las naciones progresan cuando sus líderes colocan el interés nacional por encima de cualquier interés particular.

La experiencia de algunos estadistas ofrece enseñanzas valiosas que pueden contribuir al fortalecimiento del Estado y al bienestar de la población hondureña: Abraham Lincoln consideraba que gobernar exigía sacrificio personal y fortaleza moral. Enseñó que la unidad nacional debe estar por encima de las divisiones e intereses particulares o políticos. En sociedades polarizadas, el gobernante tiene el deber de construir puentes, fomentar el diálogo y promover la reconciliación.

Winston Churchill demostró que los momentos difíciles requieren determinación y valentía. Sostenía que la grandeza de un líder está directamente relacionada con su capacidad para asumir responsabilidades. El desarrollo económico, la seguridad ciudadana y la generación de empleo exigen medidas firmes y sostenidas en el tiempo.

Charles de Gaulle consideraba que la fortaleza de una nación depende de la solidez de sus instituciones. Ningún país puede alcanzar un desarrollo duradero si sus instituciones son débiles o vulnerables. Fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y el respeto al Estado de Derecho debe constituir una prioridad permanente.

Lee Kuan Yew transformó una nación pequeña y con escasos recursos en una de las economías más competitivas del mundo. Su ejemplo demuestra que la disciplina administrativa, la selección de funcionarios por mérito, la planificación estratégica, el compromiso con los resultados y el combate frontal contra la corrupción pueden producir cambios extraordinarios en relativamente poco tiempo.

La historia demuestra que los gobiernos exitosos son aquellos que escuchan, corrigen, innovan y mantienen una visión de largo plazo.

Estas lecciones históricas pueden servir de referencia al gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah. Honduras enfrenta importantes desafíos en materia económica, social, educativa, sanitaria y de seguridad. Superarlos demandará liderazgo, transparencia, planificación, fortalecimiento institucional y firme voluntad de servicio al pueblo.

Finalmente, la oportunidad de gobernar una nación es dejar un legado de estabilidad, progreso y esperanza. El éxito de un gobierno se mide por el bienestar que logra generar para su pueblo. Queda planteado.