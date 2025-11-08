La experiencia de China

Recientemente tuve la oportunidad de conocer por primera vez el continente asiático, visitando la República Popular de China, esta experiencia, ha sido enriquecedora y gratificante, el conocer una nueva cultura, un régimen económico, político y social diferente a lo que conocemos en occidente.

Soy un fiel creyente que países como el nuestro deben observar las dinámicas de las potencias mundiales, no para copiar sus modelos, sino para tropicalizar lo que en ellos ha funcionado y tomar en consideración sus retos y desafíos.

Naturalmente en este espacio, hablamos de Estado de derecho y temas políticos de interés nacional, pero en este caso, quiero dedicarlo a hablar de una experiencia estrictamente personal, como abogado, como docente universitario y activista de iniciativas anticorrupción. Conocer este país amplió significativamente mis ideas.

China es el país más fuerte económicamente de Asía, su modelo ha decidido priorizar políticas para sus ciudadanos con un enfoque bastante marcado en el sector proletariado y campesino, lo que le ha llevado a mejorar la calidad de su mano obra, ser pioneros y referentes en innovaciones tecnológicas y, sobre todo, abrir su comercio al mundo entero, pero antes de ser lo que son, tuvieron una etapa bastante fuerte, donde básicamente se dedicaron a resolver sus problemas internos, se dedicaron a fortalecerse, conocieron su historia, sus aciertos y desaciertos, una vez que estaban sólidos y tenían algo que ofrecer se abrieron al mundo, y ahora son referentes mundiales en diferentes temas.

Para muchos, China es simplemente un país comunista con economía capitalista y pensar eso es un gran error. China es un modelo comunista con una economía de mercado de tendencia socialista.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Nosotros como nación al tener la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, al tener más de un millón de hondureños en esa nación, tenemos claro que Estados Unidos es un socio comercial estratégico y debemos cuidar nuestras relaciones con ellos, pero eso no quita que podamos tener relaciones diplomáticas y comerciales con China, Honduras cuenta con una cercanía bastante marcada con los Estados Unidos, y ahora tenemos una cercanía diplomática y comercial con China, y viendo reciente el acercamiento político de Trump con Xi Jinping en Corea, es algo que resulta positivo no solo para Honduras, sino para el mundo entero