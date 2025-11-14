La elección presidencial en Chile

El domingo 16 de noviembre se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la República de Chile, un país sudamericano con una tradición democrática de larga data, pero que sufrió una interrupción el 11 de septiembre de 1973, cuando los militares bajo el mando del general Augusto Pinochet, le dieron un golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende.

De los ocho candidatos que entrarán en la contienda electoral, los cuatro candidatos con mayores posibilidades de triunfo son Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. “Desde la primera jornada se podría elegir a una persona ganadora, pero para ello debe conseguir la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos. De no obtener ese resultado, las dos primeras mayorías van a un balotaje” (elpais.com/chile/2025-11-12/).

“Según el promedio de encuestas elaborado por Radar Electoral, la candidata de izquierda Jeannette Jara encabeza las preferencias con un 28,5% de intención de voto. Le siguen los candidatos de derecha; el republicano José Antonio Kast con 19,9%, Johannes Kaiser ocupa el tercer lugar con 15,6%, apenas por encima de la exalcaldesa Evelyn Matthei, que alcanza un 14,1%” (Ídem).

De acuerdo al sondeo anterior, es posible que el balotaje se dé entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraconservador Antonio Kast, quienes tendrán que buscar el respaldo de los restantes candidatos que obtengan un menor volumen electoral en la primera vuelta.

Las propuestas de los candidatos “muestran profundas diferencias en sus enfoques, prioridades y formas de implementación. Mientras que los aspirantes de derecha y ultraderecha —José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser— privilegian la austeridad fiscal, la reducción del Estado y la mano dura en seguridad y migración, la candidata de izquierda, Jeannette Jara, apuesta por una mayor intervención estatal, expansión de beneficios sociales y regulación económica” (Ídem).

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el área económica, los candidatos de derecha proponen “recortes y rebajas tributarias para fomentar la inversión privada, frente al ingreso vital y la regulación de precios en servicios esenciales planteados por Jara. En seguridad, Kast, Matthei y Kaiser impulsan políticas de endurecimiento penal, militarización y defensa policial, mientras que Jara propone seguir el rastro del dinero ilícito y fortalecer el control de armas mediante tecnología e inteligencia financiera. En migración, los primeros defienden deportaciones masivas y cierre de fronteras, mientras Jara propone un empadronamiento biométrico temporal y programas de integración laboral” (Ídem).

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, compite directamente contra José Antonio Kast por la hegemonía de la ultraderecha. “Durante las últimas semanas el libertario ha crecido en adhesión ciudadana y ha alcanzado un expectante tercer lugar en algunos de los sondeos publicados antes de la veda electoral” (elpais.com/chile/2025-11-12/).

Kaiser se ha presentado a las elecciones con un discurso frontal y ha levantado la batalla cultural contra el progresismo, algo que Kast ha abandonado para adoptar un discurso más pragmático centrado en los temas de seguridad y migración. El candidato ha planteado su rechazo al multilateralismo y ha prometido retirar a Chile de múltiples organismos internacionales y desligar del país de algunos pactos como el acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” (Ídem).

Lo curioso del asunto consiste en que Kaiser adopta posturas libertarias similares a las de Javier Milei.