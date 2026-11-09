La corrupción frena a Honduras

La corrupción no solamente vacía las arcas públicas, también cierra las puertas del financiamiento internacional y condena al pueblo a continuar esperando el desarrollo, el progreso y el bienestar que legítimamente merece. Honduras constituye un ejemplo doloroso de esta realidad.

En junio de 2005, nuestro país suscribió con la Corporación del Desafío del Milenio, de Estados Unidos (MCC), un convenio de 215 millones de dólares no reembolsables para mejorar carreteras, fortalecer la producción agrícola y reducir la pobreza. Aquel programa concluyó en septiembre de 2010. Dieciséis años después, Honduras sigue sin alcanzar un nuevo convenio de semejante magnitud.

¿Por qué? Porque los propios indicadores internacionales exhiben una enfermedad interna: la incapacidad persistente del Estado hondureño para combatir la corrupción, garantizar el Estado de derecho y administrar con eficiencia los asuntos públicos.

En la evaluación correspondiente a 2026, Honduras aprobó catorce de veintidós indicadores y superó formalmente los requisitos generales mediante la alternativa de rendición de cuentas gubernamental. Pero volvió a reprobar en control de la corrupción, eficacia del Gobierno y Estado de derecho.

La Corporación del Desafío del Milenio (MCC) no seleccionó a Honduras para negociarlo. Sin credibilidad institucional, los fondos se alejan, las inversiones se retrasan y el bienestar colectivo desaparece. Este es el común y reincidente error de la clase política: la corrupción y el debilitamiento institucional, verdaderos frenos para el desarrollo y el bienestar de Honduras.

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Desde Porfirio Lobo Sosa, pasando por los dos períodos de Juan Orlando Hernández y el gobierno de Xiomara Castro, hasta la administración actual de Nasry Asfura, permanece pendiente ese compromiso histórico.

Hoy, bajo Nasry Asfura, la responsabilidad de revertir esta historia continúa abierta. No sería correcto atribuirle una evaluación decidida en diciembre de 2025, antes de asumir el poder. Pero sí corresponde exigir resultados verificables, porque las promesas no sustituyen las instituciones ni las declaraciones reparan dieciséis años de oportunidades perdidas.

El reciente acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, que podría habilitar 120 millones de dólares, sujeto a aprobación, recuerda que los organismos evalúan la solidez de las políticas públicas. Esos recursos del FMI son créditos, no donaciones equiparables a las de la Corporación del Desafío del Milenio. ¿Quién paga las consecuencias?

No las élites que disfrutan privilegios, sino el campesino sin caminos para sacar sus cosechas; el joven sin oportunidades de trabajo; la madre que busca atención médica; el estudiante que permanece atrapado en una escuela abandonada. Cada oportunidad de inversión perdida agrava carencias que ya resultan indignantes.

Honduras necesita justicia independiente, sanciones efectivas, cuentas claras y gobernantes que entiendan que administrar el Estado significa servir, nunca malversar fondos. Hemos permitido que la deshonestidad encuentre. refugio en partidos políticos, instituciones y negocios. Un país donde se toleran los favores ilegales, el tráfico de influencias y la impunidad termina perdiendo credibilidad ante sus propios ciudadanos y ante el mundo. Queda planteado.