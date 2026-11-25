Cuarta sesión: En el informe presentado por las filiales en México y Yoro recomendaron “tratar de una alianza con el Partido Liberal e impedir a toda costa el triunfo de las candidaturas nacionalistas, por representar la más peligrosa reacción”. 16 de abril.

Quinta sesión: Se eligió el Comité Ejecutivo Nacional, integrado así: Secretario general: José Pineda Gómez. Secretario de Organización: Alberto García Bulnes. Secretario de Prensa y Propaganda: Rodolfo Dubón. Secretario de Cultura: Octasiano Valerio. Secretaria de Acción Femenina: Antonia Suazo B. Secretario de Asuntos Juveniles: Rafael Cáceres Rojas. Secretario de Acción Campesina: Andrés Bu Castellón. Secretario de Relaciones y Actas: Gustavo Adolfo del Cid. Secretario de Finanzas: Alfonso Lacayo. Secretario de Estadística y Filiación: Miguel Navarro.

Se facultó al Comité Ejecutivo Nacional para celebrar una alianza con el Partido Liberal, “con base en un programa mínimo, elaborado por dicho Comité... El instrumento de esa alianza es la constitución de un Frente Patriótico Nacional, integrado por ambos partidos”.

“Insistir en que el PDRH no quiere puestos en la Administración Pública, pero sí incluir en las planillas liberales nueve candidatos para diputados al Congreso Nacional: 3 por el departamento de Francisco Morazán; 3 por el departamento de Cortés; 2 por el departamento de Atlántida y 1 por el departamento de Yoro.

“En caso de no desear la alianza el Partido Liberal, votar por sus candidatos presidenciales e incluir en dichas planillas para diputados a nuestros candidatos, apoyando a los candidatos liberales presidenciales, si no fueren candidatos FRUTEROS, porque en el caso de serlo, entonces únicamente nos queda votar por elementos liberales independientes y apoyarlos como presidenciables, haciendo lo que se ha señalado respecto a las planillas de diputados”.

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“Designar para candidatos a diputados al Congreso Nacional, sea que se realice o no la alianza con el Partido Liberal, a los compañeros José Pineda Gómez, Octasiano Valerio, Alberto García Bulnes, por el departamento de Francisco Morazán;... Rodolfo Pastor Zelaya, Roberto Perdomo Paredes, Benjamín Rodríguez Gómez, por el departamento de Cortés... José María Palacios, por el departamento de Intibucá.

En cuanto al departamento de Atlántida, se deja al Comité Central Ejecutivo Nacional la libertad para designar candidatos, previa consulta con los comités respectivos.

Facultar al Comité Central Ejecutivo Nacional para que lance un manifiesto al pueblo hondureño, insistiendo en que el PDRH NO ES COMUNISTA, considerando la alianza arriba indicada como absolutamente necesaria para el triunfo de la oposición y desenmascarando a las dos ramas en que se ha dividido aparentemente el Partido Nacional, por representar la reacción más peligrosa para los genuinos intereses del pueblo hondureño. (Mayúsculas en el original).

Adherirse al Gobierno de la hermana República de Guatemala por su valiente actitud rechazando la intervención en sus asuntos internos.

17 de abril de 1954. El Partido Nacional se había fraccionado en dos alas: una que continuaba respaldando al exgobernante Tiburcio Carías Andino y otra que se autodesignó como Movimiento Nacional Reformista (MNR), con la tolerancia e incluso la simpatía del presidente Juan Manuel Gálvez, electo en 1948 y quien aspiraba a su reelección.

Los interesados en conocer detalles adicionales pueden consultar la obra Tiburcio Carías, anatomía de una época, de mi autoría.