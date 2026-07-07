La AMDC y su llamado al orden

El municipio del Distrito Central, con sus hermanas ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, guarda entre sus montañas y calles un legado histórico, político y cultural. En poco más de un siglo ha concentrado las decisiones que han marcado los destinos de una Honduras que sueña con transitar por las avenidas del progreso y el desarrollo. Es el hogar central de los hondureños y cobija las esperanzas de un país al albergar la casa de los Poderes del Estado y las determinaciones que nacen de ellos en beneficio de la nación.

En las últimas décadas, la capital ha experimentado una evolución significativa en infraestructura pública e inversión privada. Cada día son más los emprendimientos que toman por sede el Distrito Central. Sin embargo, persisten flagelos que impiden alcanzar un mayor desarrollo: tráficos interminables, delincuencia desmedida, escasez de agua, entre otros.

En medio de esta realidad surge un mensaje de esperanza y de proyección visionaria por parte de la actual administración, liderada por el alcalde Juan Diego Zelaya. Su discurso introduce un cambio de paradigma en la gestión municipal: un llamado al orden. Gran parte de las dificultades que hoy golpean la capital tienen un mismo origen: el desorden. Desgraciadamente, el Distrito Central se ha convertido en un escenario donde muchos creen que hacer y deshacer no tiene consecuencias. Reposando la esperanza en que la autoridad retome las riendas de la ciudad y restablezca el orden que durante tanto tiempo hemos anhelado los capitalinos.

Ese llamado al orden debe recorrer cada rincón del Distrito Central hasta arraigarse en la conciencia de quienes llamamos hogar a esta ciudad. Solo entonces la cordialidad al conducir, el respeto por los espacios públicos y el compromiso de mantener limpias nuestras calles dejarán de ser buenas intenciones para convertirse en parte de nuestra identidad.

Como bien lo manifestó el alcalde, el mayor reto no está en construir nuevas calles, levantar más puentes, crear espacios para la basura o invertir en parques. El verdadero desafío consiste en transformar nuestra conducta, porque de poco sirve construir una ciudad moderna si seguimos habitándola con costumbres que la condenan al atraso. Si nosotros no cambiamos, no estamos en nada.

El mensaje es claro: cuando cada capitalino comprenda que esta ciudad es su casa, que cada acción deja una huella en ella y que cuidarla también es una forma de amar a Honduras, veremos cómo la luz del progreso y el desarrollo dejará de ser una promesa para convertirse en el amanecer que ilumine nuestra capital.