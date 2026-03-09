¿Juicio político o revancha política

El juicio político es una herramienta legítima cuyo propósito es preservar el equilibrio de poderes y garantizar que quienes ejercen funciones públicas de alta responsabilidad respondan por sus actos cuando estos comprometen la legalidad, la ética o la estabilidad institucional. En la teoría, sirve como un mecanismo de control democrático; sin embargo, en la práctica corre el riesgo de convertirse en un instrumento de manipulación partidaria.

En la democracia al estilo de Honduras, la discusión sobre un eventual juicio político coloca sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿cómo aplicar esta figura sin convertirla en un espectáculo parlamentario, aun cuando en el país existen hechos objetivos que podrían encajar en las causales que la propia Constitución contempla?

La realidad es que el juicio político no es un proceso penal. Más bien, es de naturaleza política; no obstante, eso no implica que deba operar al margen de las leyes y de principios esenciales del derecho. Por el contrario, cuanto más político es el procedimiento, mayor debe ser el rigor jurídico.

El primer punto indiscutiblemente es el debido proceso, lo cual implica que cualquier funcionario sometido a juicio político debe conservar el derecho a la defensa y a ser escuchado por el Congreso Nacional. La garantía más inmediata sería el nombramiento de una comisión plural, integrada por todas las fuerzas políticas, para evitar que actúe como tribunal de linchamiento.

El escenario más grave sería utilizar esta herramienta como instrumento de revancha, que sin duda degradaría la débil democracia y Estado de derecho. Existe una línea delgada que el Congreso no debe cruzar, para evitarlo es necesario que opere basándose exclusivamente en hechos verificables.

El Poder Legislativo debe tener claro que el juicio político no es un espectáculo mediático ni una herramienta para acumular reconocimiento momentáneo. Si no se cuidan las formas y el objetivo primordial, puede abrir la puerta a escenarios de revancha política donde cada nuevo período legislativo buscará castigar al anterior.

Honduras necesita instituciones fuertes, no actuaciones improvisadas ni políticos que operen con represalia. Por ello, es importante comprender que la fortaleza democrática no se debe evaluar por la facilidad de destituir funcionarios, sino por la seriedad con la que se respetan las reglas.

En última instancia, la pregunta que debe plantearse el Congreso no es si tiene el poder de iniciar un juicio político, porque en efecto así es. La pregunta correcta es si está dispuesto a ejercerlo con prudencia, rigor jurídico y la responsabilidad histórica que exige una democracia. Si el proceso termina subordinándose a la conveniencia partidaria, lo que se pone en juego no es el destino de un funcionario, sino la credibilidad misma del Estado y sus instituciones.