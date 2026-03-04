Irán no tapa el sur: Honduras vuelve al tablero hemisférico

En un briefing de 4 de marzo, la Casa Blanca dejó un mensaje que Honduras debe leer sin ingenuidad: el hemisferio occidental volvió al centro. No como gesto diplomático, sino como prioridad estratégica sostenida. Y lo dijo mientras el mundo observa el pulso con Irán: aunque Washington se mueve para impedir que un régimen islamista radical vuelva a representar una amenaza existencial, el presidente convoca una cumbre hemisférica de seguridad. Esa simultaneidad habla por sí sola.

Este sábado 7 de marzo, el presidente recibirá en Miami a jefes de Estado de la región, en lo que la Casa Blanca describió como una coalición para promover “libertad, seguridad y prosperidad” y coordinar acciones contra carteles, pandillas y migración ilegal masiva. Para Honduras, el dato es directo: Honduras fue mencionada como país invitado. La lista citada públicamente incluye: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago (y se sugirió que podrían sumarse otros). No es cortesía. Es tablero.

Ecuador: cuando el crimen deja de traficar y empieza a gobernarEcuador se volvió el caso testigo porque cruzó una línea que muchos países niegan hasta que se vuelve irreversible: el crimen organizado dejó de ser “delincuencia” y empezó a funcionar como autoridad paralela. Control territorial, cárceles como centros de mando, puertos como autopistas logísticas, extorsión como impuesto cotidiano. Cuando eso ocurre, el Estado ya no enfrenta solo un mercado ilegal; enfrenta un proyecto de poder.

Por eso el comunicado del Comando Sur (SOUTHCOM) marca un quiebre: confirmó que el 3 de marzo fuerzas ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones en Ecuador contra Organizaciones Terroristas Designadas. La confirmación es pública; los detalles operacionales se reservan. Ese equilibrio —confirmar lo esencial y proteger lo táctico— sugiere una realidad simple: se está actuando contra redes con capacidad de represalia, infiltración y corrupción.

SOUTHCOM “acelerado”: de interdicción a campañaDurante años, el hemisferio conoció el vocabulario de la interdicción: patrullajes, decomisos, cooperación, entrenamiento. Útil, sí. Pero insuficiente cuando el enemigo ya no es un contrabandista aislado, sino una empresa transnacional armada, financieramente sofisticada, diversificada (drogas, armas, minería ilegal, extorsión) y con ambición de capturar instituciones.

Lo que hoy se asoma —y la Casa Blanca quiso subrayar— es un cambio de marco: narco-terrorismo y campaña conjunta. No se trata de “operativos” sueltos; se trata de presión sostenida sobre estructura: rutas, finanzas, corrupción, prisiones, puertos. Porque mientras el crimen conserve dinero, impunidad y territorio, siempre habrá reemplazos.

La prioridad de largo plazo: por qué esto le importa a HondurasHonduras no necesita que nadie le explique lo que significa vivir en un corredor estratégico. El país conoce —por experiencia amarga— cómo se combinan narcotráfico, pandillas, extorsión, sicariato, lavado y captura local. Y conoce también cómo el crimen se alimenta de tres fallas: impunidad, corrupción y territorio sin Estado.Por eso este giro hemisférico importa. Para esta administración estadounidense, el hemisferio ya no es un tema estacional que se activa cuando hay crisis migratoria o titulares de violencia. Es una prioridad estructural. Y ese enfoque se resume en tres señales:

1) Se define el problema como estratégico, no solo policial. Cuando la Casa Blanca habla de “narco-terroristas” en clave hemisférica, está diciendo que el crimen transnacional amenaza la estabilidad democrática regional y, por extensión, la seguridad de Estados Unidos.

2) Se institucionaliza la cooperación, no se improvisa. La convocatoria a una cumbre con múltiples jefes de Estado indica intención de crear una arquitectura regional: coordinación, compromisos, métricas y continuidad.

3) Se sostiene la agenda hemisférica aun con crisis global. Irán no “pospone” el hemisferio. Miami lo convoca. Eso es prioridad operativa y política, no retórica.

Honduras: el vínculo entre seguridad y migración no es teoría

En Honduras, la migración no es un fenómeno abstracto. Es la consecuencia acumulada de inseguridad, extorsión, desempleo, comunidades capturadas y ausencia de justicia. Y esa realidad tiene un punto incómodo: el crimen organizado no solo “empuja” migración; muchas veces la administra (coyotaje, trata, extorsión de rutas). Es decir: seguridad y migración son el mismo problema visto desde dos ángulos.

Cuando la Casa Blanca junta carteles y migración en un mismo párrafo, no es un capricho de discurso. Es un diagnóstico: si el Estado no recupera territorio y legalidad, la gente no solo huye; también queda atrapada en economías ilícitas.

Lo que Honduras debe exigir en Miami (7 de marzo)

Si la cumbre va a ser algo más que una foto, Honduras debe empujar por compromisos verificables que atacan el corazón del crimen:

• Inteligencia financiera regional contra el lavado: empresas fachada, testaferros, transferencias, precursores.

• Protocolo real de puertos y logística: trazabilidad, inspección por riesgo, intercambio de datos y controles consistentes.

• Control penitenciario como prioridad hemisférica: cárceles capturadas = crimen gobernando desde adentro.

• Cooperación judicial y protección a fiscales y jueces: sin justicia blindada, la fuerza es transitoria.

• Metas medibles: no “más reuniones”, sino reducción de homicidios, extorsión, decomisos patrimoniales y sentencias efectivas.

Honduras necesita —y merece— cooperación, sí. Pero sobre todo necesita que la cooperación se traduzca en algo que el ciudadano pueda sentir: menos extorsión, menos miedo, más oportunidades y un Estado que vuelva a ser más fuerte que los violentos.

Cierre

Ecuador es la advertencia. Miami —sábado 7 de marzo— será la prueba: si la coalición se convierte en arquitectura concreta o si se queda en eslogan. Y el telón de fondo —Irán en el tablero, Miami en la agenda— revela lo esencial: el hemisferio volvió a ser prioridad, no por romanticismo regional, sino por interés vital.

Para Honduras, la pregunta no es si el crimen transnacional seguirá presionando. Lo hará. La pregunta es si Honduras, con aliados y con voluntad interna, llegará primero con Estado, ley y justicia, antes de que llegue el cartel con su gobierno paralelo.

Nota del autor: Ronald L. Glass es un exfuncionario del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Las opiniones aquí expresadas son estrictamente personales.