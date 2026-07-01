Honran y prestigian a Honduras (8)

INGENIEROS CIVILES: Camilo Gómez y Gómez. Inició la construcción del Palacio Legislativo, estudioso de nuestros límites territoriales, junto con sus colegas Luis Martínez Figueroa, Miguel Tosta Appel. Sabino Alfredo Mass: docente, autor, decano de la Facultad de Ingeniería. José Simón Azcona Hoyo: presidente de la República (1986-1990), edificó la Villa Olímpica capitalina. José Azcona Bocock: mecenas de la cultura, editor, filántropo, columnista, egresado de la academia militar West Point con grado de capitán, constructor.

AERONÁUTICOS: Roberto Gálvez Barnes, miembro de la Junta Militar de Gobierno (1956-1957) de la cual renunció al discrepar que la Asamblea Nacional Constituyente eligiera a Ramón Villeda Morales como titular del Poder Ejecutivo en elección de segundo grado.ELÉCTRICOS: Luis Cosenza. Doctorado en Estados Unidos, docente, gerente de la ENEE, columnista.

HIDRÁULICOS: Mario Rivera Lagos, Administrador de EmpresasINDUSTRIAL: Óscar Lanza Rosales, columnista, titular de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.

METALÚRGICOS: Victoriano Cruz. Consultor, reside en Alemania desde donde colecta fondos para compatriotas de escasos recursos con padecimientos oculares.

INVENTORES: Manuel de Adalid Gamero, diseñó el orquestrófono, órgano de cañuelas.

INVERSIONISTA: Fredy Nasser, creó fundación que impulsa la educación. Su capital dirigido a la distribución de derivados del petróleo, entre otros rubros.

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS: María Elena Bottazzi, microbióloga, doctorada en Inmunología Molecular y Patología Experimental, nominada al Premio Nobel de la Paz por haber desarrollado vacuna contra el covid-19, Corbevax. Diana Haddad. Microbióloga, con postgrado en Costa Rica y Suecia, labora en los National Health Institutes de Estados Unidos. Ha investigado el dengue en la costa norte de Honduras. Salvador Moncada. Dirigió el equipo de especialistas descubridor de las acciones farmacológicas de las prostaglandinas, miembro de la Sociedad Real de Londres, Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle, creo una fundación que apoya a jóvenes científicos hondureños, diplomático. Juan Almendárez Bonilla: médico especializado en Fisiología, docente, escritor, Rector de la UNAH, defensor de los derechos humanos. Nestor Guity, postdoctorado en Australia.

JURISTAS: Efraín Moncada Silva, abogado con postgrado en Derecho Constitucional y Administrativo en Argentina. Autor. Ministro de Gobernación.

LINGÜISTAS: Alberto Membreño, abogado, diplomático, filólogo, presidente de la República (1915-1916). Durante su gestión se oficializó el Himno Nacional de Honduras. Atanasio Herranz, hispano-hondureño. Docente, autor. María T. Sánchez, postgrado en España, docente, miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua. Ramón Hernández, docente.

Rina Villars, docente, autora.