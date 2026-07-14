Honduras y los motores de su economía

La economía hondureña debe ser reactivada con visión, disciplina y sentido común. El país requiere motores de reactivación capaces de mover inversión, empleo, consumo, crédito y esperanza. La agricultura, la pesca, la minería, la construcción, el transporte y el turismo, entre otros sectores, son fundamentales.

Honduras debe gobernarse de manera ordenada y sistemática, impulsando sus motores productivos. No todos los sectores empujan con la misma fuerza, pero todos deben integrarse en una visión de Estado. Las actividades productivas deben entenderse de forma armónica, como partes de un mismo motor de desarrollo.

La agricultura es el corazón social y territorial del país. Produce alimentos, genera empleo rural y urbano, sostiene las exportaciones y evita que la pobreza impulse una mayor migración. En 2025, el café hondureño exportó 2,329.1 millones de dólares, impulsado por mejores precios internacionales y un mayor volumen de producción. Esto confirma que el campo, cuando cuenta con mercado, precios favorables y capacidad productiva, genera divisas reales.

Sin embargo, la agricultura sigue dependiendo del clima, de los precios internacionales y de productores que, en muchos casos, trabajan sin sistemas de riego, caminos adecuados, crédito oportuno ni asistencia técnica. Admirable. La construcción es otro motor igualmente estratégico. En 2025, la construcción privada registró 2,084 millones de metros cuadrados edificados, con un 65.1 % destinados a uso residencial y 9,185 nuevas unidades.

Detrás de esas cifras hay albañiles, soldadores, transportistas, ferreterías, bancos, ingenieros, arquitectos y proveedores. Cuando se construye, se dinamiza la economía interna; cuando la actividad se paraliza, aumenta el desempleo. Por lo tanto, el Gobierno debe ser ágil en la emisión de permisos, el ordenamiento territorial, el sostenimiento del financiamiento para vivienda y la ejecución de obra pública libre de corrupción.

El turismo también es una actividad económica seria; no es un simple elemento promocional. En 2025, Honduras recibió 3,117,767 visitantes, que generaron 882.2 millones de dólares en ingresos. El turismo significa hoteles, restaurantes, transporte, guías, comercio, artesanía, cultura, seguridad e infraestructura. Pero sin carreteras en buen estado, aeropuertos eficientes, limpieza urbana, seguridad ciudadana y una promoción internacional bien orientada, el país seguirá desaprovechando su potencial.

El transporte y el almacenamiento constituyen la arteria que conecta a todos los sectores. A junio de 2025, esta actividad creció 6.0 %, impulsada por el movimiento de pasajeros, bienes finales, insumos industriales, café, granos básicos y vehículos. Sin un transporte eficiente, la agricultura pierde valor, la construcción encarece sus materiales y el turismo reduce su competitividad. Una carretera destruida equivale a un impuesto para el productor, el constructor, el turista y el consumidor.

El Gobierno debe entender que la agricultura sin caminos no despega; la construcción, sin permisos ágiles ni crédito accesible, se frena; el turismo, sin seguridad e infraestructura, desperdicia su potencial; y el transporte, sin planificación, encarece toda la economía. Si la economía hondureña creció 3.8 % en 2025, ese crecimiento debe traducirse en políticas públicas inteligentes y no en una celebración pasajera.

El Estado debe priorizar las obras productivas, el crédito bien dirigido, la seguridad jurídica y ciudadana, la capacitación técnica y la transparencia. La recuperación económica exige coordinación y resultados tangibles, capaces de llevar mayores ingresos al bolsillo del trabajador hondureño. Honduras necesita una política económica integrada, medible y honrada, donde cada lempira público abra camino a la inversión, el empleo y la productividad. Queda planteado.