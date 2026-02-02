Ya hemos dicho de varias maneras que la verdadera raíz de las presiones inflacionarias en Honduras (incluido 2026) reside en la insuficiencia crónica de la oferta interna y en la inacción estatal frente a sectores estratégicos, tanto en la producción como en la determinación de los precios.

En el ámbito agrícola, los efectos adversos del cambio climático y la sequía provocaron pérdidas superiores a los tres millones de quintales de granos básicos, afectando más del 92% de la superficie sembrada en las zonas impactadas y disparando el precio de productos como maíz, frijoles, huevos, lácteos y hortalizas.

Pese a este escenario previsible, aunque ignorado a niveles decisorios, ha brillado por su ausencia una política activa de financiamiento, asistencia técnica (adaptativa o mitigadora) y el estímulo directo a la inversión para los productores nacionales, garantizando la soberanía alimentaria a precios accesibles.

Además, al prevalecer la informalidad laboral y el rezago de los salarios reales, no puede argumentarse un “sobrecalentamiento” de la demanda que justifique trasplantar mecánicamente medidas monetarias, replicando el ciclo restrictivo estadounidense.

El método que hace la FED y el Comité de Mercado Abierto todavía no es aplicable para nosotros debido a las carencias estratégicas en la política económica. Pretender hacer “copy & paste” en cuestiones monetarias constituye un error oneroso.

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Esa elevación emuladora de la TPM es una clara acción descontextualizada que sacrifica el crecimiento económico de Honduras (ya de por sí, bajo, desequilibrado, poco sustentable, desigual y lejano al potencial) y que, además, deja sin resolver las rigideces estructurales del mercado interno, que sigue siendo limitado y poco competitivo.

Concretamente: viendo la tendencia inflacionaria en Honduras, especialmente en 2026, no procede continuar elevando la tasa de referencia; muy al contrario, hay que reducirla y allí sí coincidimos con el actual presidente del Banco Central, de manera gradual. Pero no basta quedarse allí: se requiere una política económica con visión de 360 grados. Difícil, pero no imposible.

Concluyendo: la experiencia inflacionaria de Honduras entre septiembre y octubre de 2026 demuestra las limitaciones de combatir choques de oferta y distorsiones estructurales mediante el endurecimiento monetario. Emular las políticas de la Reserva Federal ignorando la precariedad del empleo y la debilidad del aparato productivo nacional resulta contraproducente.

Para lograr una verdadera estabilidad de precios que proteja el poder adquisitivo ciudadano, Honduras debe abandonar el dogmatismo monetarista y construir una estrategia integral basada en el estímulo real a la producción agropecuaria, la transición hacia fuentes de energía renovable (para desactivar el detonante petrolero), la revisión de la carga tributaria sobre los combustibles y una regulación transparente de los mercados internos.

En lugar de que las autoridades estén al acecho de una probable nueva elevación de la tasa de referencia en EUA al finalizar 2026, se debería de estar reconociendo lo errado y, más bien, disminuir puntos básicos a la TPM para coadyuvar con la favorable caída en los precios internacionales del petróleo.

Asimismo, recuperar la coherencia en la determinación del tipo de cambio, en el que la superioridad de ingresos de divisas frente a los egresos debería, al menos, traducirse en una estabilidad en el tipo de cambio monetario para disminuir la inflación importada.

Una última recomendación: gestionar la inflación integralmente y plasmar los cinco objetivos esenciales y universales de la política económica: crecimiento; pleno empleo; estabilidad de precios; equilibrio en balanza de pagos y distribución del ingreso. Convendría emular esas lecciones básicas.