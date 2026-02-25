Historiadores, arqueólogos, geógrafos extranjeros

Distintos autores, de diversas nacionalidades, dejaron testimonio escrito de sus investigaciones relativas a nuestro país. Todos los aquí incluidos, al igual que en artículos previos, han fallecido.

Robustiano Vera. Chileno (1844-1916). Autor de “Apuntes para la Historia de Honduras” (1899).

Federico Lunardi (Livorno, Italia: 1880, Asunción, Paraguay: 1954). Nuncio apostólico del Vaticano. Acreditado ante el Gobierno de Tiburcio Carías Andino, recorrió la zona central occidental hondureña, recolectando piezas arqueológicas trasladadas a Génova con la venia del gobernante. El colega Euraque ha visitado en dicha ciudad el Museo Lunardi. Su principal obra, “Honduras Mayam: Etnología y Arqueología de Honduras”, aborda el origen de nuestros ancestros. Los postulados incluidos en tal libro fueron incondicionalmente aceptados, lo que marginaba a pueblos indígenas de origen no maya, procedentes de México y Colombia, entre ellos a lencas y tolupanes. Honduras, inserta en Mesoamérica, fue punto de convergencia de tribus venida del norte y sur del continente.

Raphael Girard (Martigny, Suiza-1898, Guatemala 1982). Arqueólogo. Escribió: “Los chortís ante el problema maya”.

Robert S. Chamberlain. (Cantón, Ohio-1903-??). Entre sus investigaciones se incluye el libro The Conquest and Colonization of Honduras, 1505-1550. Incluye a Lempira y Cicumba entre los caciques que combatieron a las huestes hispanas basado en fuentes archivistas existentes en el Archivo de Indias, Sevilla.

Robert C. West. Geógrafo estadounidense. (1913-2001) Autor de la ponencia The Mining Economy of Honduras, valioso aporte para el estudio de esta actividad extractiva durante las primeras etapas del periodo colonial.

Louis E. Bumgartner. (Pennsylvania 1925-Georgia 1965). Escribió la hasta ahora mas completa biografía del prócer cholutecano: José del Valle of Central America, versión en español por la Editorial UNAH.

Luis Mariñas Otero. Diplomático (La Coruña 1928-Santo Domingo 1988). Durante su gestión como secretario de la Embajada de España, abrevó en archivos y bibliotecas locales, elaborando ensayos y libros: “Formación de la literatura hondureña”, “La pintura en Honduras”, “Panorama de la música hondureña”, “La pintura en Honduras”, “La escultura en Honduras”, biografías cortas de Mallol, Subirana, Ramírez Fontecha. Honduras, excelente visión histórica panorámica, recopiló las Constituciones de Honduras.

William S. Stokes. Politólogo. Obra. Honduras, an area study in government (1950). Entre otros temas, incluye la formación de los partidos políticos, las Constituciones, el régimen municipal, el Poder Judicial.

Mario Rodríguez. Historiador estadounidense: Merchant-Diplomat: The Role of Chatfield in Central America, traducido al español por el Banco Central de Honduras.

Franklin Dallas Parker (1818-1995). Francisco Morazán, champion of Central American Union.

Los historiadores estadounidenses especialistas en Centroamérica los encabeza Ralph Lee Woodward Jr. (New London, Connecticut-1934, Fayette, Missouri-2.022), el más influyente tanto por sus publicaciones como por el número de estudiantes graduados asesorados e inspirados por él, entre ellos, nuestro compatriota Rodolfo Pastor Fasquelle, docente en El Colegio de México y Harvard, empresario, político, diplomático.

Dana G. Munro (1893-1990); William Griffith (1908-2003), ) William L. Sherman (1927-1998), Charles Stansifer (1930-2016)