Hay frases que parecen simples. “Haz siempre lo correcto”, es una de ellas. No es un consejo narrativo, es un destino que separa a quienes viven con integridad de quienes quedan atrapados en el interminable laberinto de la conveniencia. Vivimos en una cultura que premia la rapidez, la ganancia inmediata y el “sálvese quien pueda”. Lo correcto, la mayoría de las ocasiones no es la decisión más fácil ni más rápida a tomar. Lo correcto es lo que a veces incomoda y hasta se convierte en un acto de rebeldía.

El verdadero líder no se define por la velocidad con la que alcanza resultados, sino por la firmeza con la que se niega a sacrificar principios y valores en el camino donde surgen las siguientes interrogantes: ¿qué camino elegir?, ¿qué estrategia seguir?, ¿qué decisión tomar?No obstante, hay una brújula que nunca pierde: “La integridad”.

Hacer lo correcto puede implicar un precio, a veces significa perder oportunidades, renunciar a favores o cargar con el juicio de los demás. Es por ello que, en esos momentos es donde el carácter se templa y se fortalece; siendo la habilidad de hacer siempre lo que es correcto, aun cuando te presionen a no hacerlo y asumiendo el valor para tomar las decisiones correctas, aunque no sean populares.

“El liderazgo es la expresión del valor que impulsa a las personas a hacer lo correcto.” - Jim Medallo.

Quien lidera desde la ética no solo marca un rumbo: se convierte en un faro silencioso para quienes también buscan caminar con rectitud, aun cuando nadie los observa. Las personas de carácter hacen lo correcto, sin importar la situación. No es fácil hacer lo correcto cuando trae consigo un costo. No es fácil hacer lo correcto cuando quizá solo tú lo sabrás.

La recompensa de hacer lo correcto rara vez llega de inmediato, pero siempre es profunda; es la autoridad moral que ningún cargo concede y que ningún poder puede arrebatar. Para que el talento nos lleve lejos, no nos rindamos en la dificultad y en medio de la tormenta.”Por eso, antes de tomar una decisión preguntémonos: ¿es lo correcto?