Uno de los contenidos audiovisuales que más me gusta consumir son las entrevistas a escritores y a escritoras. Es una actividad que he podido hacer sobre todo gracias a plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En las últimas semanas, por ejemplo, me he recorrido cada rincón de YouTube buscando entrevistas a Horacio Castellanos Moya, ya luego el algoritmo se ha mostrado complaciente conmigo y apenas accedo a la plataforma me da una nueva entrevista.

Antes me había pasado con Sergio Ramírez y mucho antes con las clásicas entrevistas del programa A Fondo de Televisión Española, presentado por Joaquín Soler, gracias a ese programa pude escuchar a Borges, Cortázar, Carpentier, Kundera, Delibes, Sábato, entre otros muchos.

Pero hace poco reflexionaba que si no fuera por estas plataformas me habría perdido, al menos con esa inmediatez, todas esas entrevistas. Ese caso hipotético sería lamentable. Lo que me hizo pensar que en la televisión nacional se ha hecho muy poco eso. Hablo de entrevistar a autores nacionales e internacionales y de importar las mejores entrevistas de los autores y las autoras universales. Hablo también de entrevistas que saquen lo mejor de una Gioconda Belli o de un Juan Villoro. Por supuesto, yo pienso en escritores, pero también en bailarines, pintores o escultores. En este sentido, la prensa escrita tiene ya una enorme ventaja, porque es una práctica más recurrente.

Siempre es bueno escuchar a los escritores y las escritoras, y no es porque sea uno ni porque sea amigo de varios autores y autores. Digo que es bueno porque un escritor siempre tiene algo que decir. Si no estoy mal, en una entrevista le escuché a Carlos Fuentes (puede que me falle la memoria) que un escritor es una especie de profeta, no porque sea adivino o tenga poderes esotéricos, sino porque los escritores son capaces de ver antes que los demás qué es lo que sucede, y agregaría yo que son capaces de leer al ser humano mejor que muchas personas.

Actualmente, algunas instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y personas ligadas a la cultura que se dedican a la comunicación hacen sus esfuerzos por hacer entrevistas audiovisuales a los autores y autoras nacionales; hay que seguir haciéndolo. Y que suceda me pone muy contento.

Pero volviendo a los canales de televisión en general, por supuesto que tengo presente que deben responder a un mercado para sobrevivir y que se transmite aquello que es rentable, y sí, es probable que una entrevista a Cortázar o a Borges no venda tanto como una telenovela, un reality, una serie animada o un talk show, pero pienso que toda empresa tiene una función y una responsabilidad social que cumplir.

Antes de escribir estas palabras reflexioné sobre si no era nada más esnobismo mío o un capricho de que se transmita programación que me gusta o que considero adecuada, pero descarté esa idea por dos razones: la primera es que de verdad pienso que hay que escuchar a los escritores y a las escritoras. Y la segunda es que en realidad ya tengo mi necesidad satisfecha con las plataformas que antes mencioné, si estoy diciendo esto es por pura convicción.

Por lo pronto, si usted no lo hace, le recomiendo que, además de leerlos y leerlas, escuche a esos autores y a esas autoras, de verdad, muy probablemente tengan algo que decirle.