Entre el ruido y la reflexión

En Honduras, la Semana Santa suele vivirse como una pausa largamente esperada: carreteras llenas, playas saturadas y una necesidad casi automática de salir. Sin embargo, lo que alguna vez tuvo un sentido espiritual hoy convive, sin mucho conflicto, con el consumo, la prisa y el exceso. Ante esto, surge una pregunta que no es nueva, pero sigue vigente: ¿qué estamos celebrando?

El país atraviesa tensiones estructurales que no se suspenden por unos días. Mientras el precio del combustible golpea con más fuerza, el costo de vida sigue presionando, la inestabilidad laboral no desaparece y la fragilidad institucional tampoco entra en vacaciones.

Aun así, la lógica dominante es la del escape. En ese contexto, se repite un patrón conocido: más alcohol, más velocidad y, por lo tanto, más accidentes. Es una cadena de decisiones que se reproduce cada año y que termina transformando lo que debería ser una época de reflexión y descanso en saturación de los hospitales y estadísticas de luto.

Más que un problema de normas, es un asunto de límites. La prudencia, en este sentido, implica asumir responsabilidades y entender que la libertad individual no puede construirse sobre el peligro colectivo. En un país donde la vida ya es vulnerable por múltiples factores, sumar riesgos evitables resulta éticamente insostenible.

Esta Semana Santa también ofrece una oportunidad de detenerse y mirar hacia adentro. Incluso si individualmente no se persigue un propósito religioso, la temporada invita a reflexionar en la compasión, la empatía, la responsabilidad colectiva y la crítica constante de nuestras prácticas como sociedad.

No se trata de idealizar la calma ni de condenar el descanso; se trata de introducir algo de conciencia en medio del ruido. Esta Semana Santa no solo debería medirse por la cantidad de destinos recorridos ni por la intensidad del festejo, sino por la capacidad de volver con vida, con criterio y con un mínimo de claridad sobre el país que seguimos habitando.

Al final, el descanso no es igual para todos, porque mientras algunos se desconectan, otros enfrentan lo que pudo evitarse. La prudencia, entonces, no es solo una recomendación para estos días; es un ejercicio de conciencia colectiva que nos invita a cuidarnos unos a otros y a tomar decisiones que protejan la vida propia y la ajena.