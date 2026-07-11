El reconocimiento a la constancia

Hoy quiero desviarme un poco de los temas que habitualmente abordamos en este espacio, pero no puedo pasar por alto todo lo que se vive en torno al Mundial 2026 y la reciente despedida de Portugal de esta Copa del Mundo. Para muchos fue motivo de celebración que Portugal perdiera ante España; para otros, en cambio, representa una ligera conmoción porque significa la despedida de Cristiano Ronaldo de los mundiales de fútbol.

Después de 23 años de carrera profesional y de convertirse en un referente de la selección portuguesa, me llena de emoción saber que un jugador de esa estirpe se despide. Y es precisamente en eso donde quiero centrarme. Guste o no, nadie pone en duda la disciplina, la constancia y la pasión de Cristiano dentro del fútbol. Con casi mil goles en su haber, será recordado en todo el mundo por su perseverancia. A sus 41 años continúa dando de qué hablar y compitiendo al más alto nivel. Todo el reconocimiento y el mérito por mantenerse durante tantos años con disciplina y constancia. Ese es el verdadero reto: conservarse y no perderse en medio de la fama y el dinero. En Honduras hay personas que, porque su partido llega al poder, ven de menos al hondureño promedio. Otros, por convertirse en servidores públicos, se engrandecen. Muchos buscan precisamente eso: llegar al poder para alimentar su ego.

Ese es uno de los problemas que, a mi juicio, pasa factura en Honduras. Muchos no llegan a la función pública para servir, sino para llenar el vacío personal que arrastran. Hay casos en los que la personalidad de algunos gira en torno al cargo que ostentan o incluso a uno que desempeñaron hace muchos años. Viven con la ínfula de tener, o de haber tenido, un puesto "importante". Puede parecer innecesario mencionar esto, pero, volviendo al caso del portugués, una persona que ejerce su función con determinación, pasión y disciplina mantiene el enfoque en lo que realmente importa y no pierde la brújula. Como dicen por ahí, la fama y el dinero no son para todos.

La Biblia dice en Lucas 14:11: "Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido". Lo he mencionado en columnas anteriores: los funcionarios y servidores públicos no son artistas; son empleados de los ciudadanos y están para servirnos. ¿Saben quién sí merece fama, reconocimiento, Balones de Oro, Botas de Oro, copas y trofeos? El portugués que hoy se despide, porque su función era jugar al fútbol y la desempeñó con excelencia. La función de muchos políticos debería ser servir al pueblo, pero algunos llegan a saquear las arcas del Estado, financiar campañas con recursos de dudosa procedencia y, encima de eso, pretenden que los tratemos y reconozcamos como si fueran grandes deportistas o artistas. Demos honor y mérito a quien honor y mérito merece.