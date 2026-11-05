El problema no es China, sino la falta de competitividad

La creciente presencia de comercios chinos en Honduras ha abierto un intenso debate entre empresarios, consumidores y autoridades municipales. Los comerciantes nacionales denuncian una competencia que consideran desigual, argumentando que los bajos precios ofrecidos por los negocios chinos hacen imposible competir en igualdad de condiciones. Por su parte, miles de consumidores defienden su derecho a comprar donde encuentren mejores precios, mayor variedad o condiciones más convenientes.

El debate parece estar enfocándose en el síntoma y no en las causas reales del fenómeno. La discusión pública ha tendido a presentar a los comerciantes chinos como responsables de las dificultades que enfrentan muchos negocios hondureños. No obstante, una mirada más profunda revela que el problema es mucho más complejo y está relacionado con las transformaciones estructurales de la economía mundial.

La competitividad de China obedece a décadas de inversión en ciencia, tecnología, educación e infraestructura. La adopción masiva de inteligencia artificial, robótica y automatización ha disparado la productividad de sus empresas. Además, la planificación estatal impulsa sectores estratégicos, facilita el financiamiento y fortalece las cadenas de suministro. Todo esto genera una reducción drástica en los costos de producción que se traduce en precios finales más competitivos.

Enfrentar esta realidad mediante protestas equivale a luchar contra un fenómeno global con herramientas insuficientes. La competencia china no es un problema exclusivo de Honduras. En Europa, varias economías industrializadas han manifestado preocupaciones similares, particularmente en el sector automotriz. Los vehículos eléctricos chinos han ganado terreno debido a su combinación de innovación tecnológica y precios competitivos.

La situación hondureña debe analizarse dentro de esa misma dinámica internacional. Nos encontramos en un mercado global cada vez más liberalizado, donde el precio continúa siendo uno de los principales factores que orientan las decisiones de compra. En esas condiciones, basar una estrategia empresarial únicamente en la confrontación con quienes venden más barato parece una batalla perdida.

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Resulta llamativo que quienes cuestionan la competencia china guardaran silencio ante otros procesos que golpearon la producción nacional. Durante años, la importación masiva de ropa y calzado usados debilitó a los talleres de costura, zapaterías y pequeñas industrias textiles hondureñas, destruyendo miles de empleos sin que se generara una movilización similar.

Es paradójico que nuestros comerciantes compitan con el comercio chino utilizando productos procedentes de China. Esta realidad sugiere que la competencia está determinada por un factor cultural, orientada a obtener ganancias mediante el margen de precios y no por el volumen de ventas; fenómeno que se tipifica como especulación.Los alcaldes deben bajar impuestos, capacitar a los comerciantes y garantizar seguridad, no fomentar confrontaciones estériles con el comercio chino.