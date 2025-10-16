El Premio Nobel sometido a controversia

El objetivo de Alfred Nobel, científico sueco, al crear el Premio Nobel era reconocer a quienes aportan beneficios a la humanidad en medicina, física, química, literatura y la paz. Su intención pudo estar influida por la preocupación de que sus inventos, como la dinamita, se usaran con fines bélicos.

Albert Einstein compartía una preocupación similar a la de Alfred Nobel respecto al impacto de los grandes avances científicos en la humanidad. Si bien Einstein intentó distanciarse de su implicación directa en la liberación de la energía atómica, sus aportes teóricos resultaron fundamentales para que se lograra este propósito y, eventualmente, para su lamentable utilización con fines destructivos.

Movido por el temor de que la Alemania nazi pudiera adelantarse en el desarrollo de una bomba atómica, Einstein decidió escribir al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt (1939). En el escrito, le animó a iniciar un proyecto para construir la bomba, convencido de que así se evitaría que Hitler la utilizara y provocara una catástrofe en Europa. Sin embargo, Einstein no previó que, años después, en 1945, el presidente Harry S. Truman ordenaría el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Frente a ese trágico desenlace, Einstein describió su participación y el resultado como “el gran error de su vida”, reconociendo la dimensión y el dolor de las consecuencias que jamás imaginó cuando impulsó el desarrollo de la bomba.

La reciente decisión del Comité Noruego del Nobel de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado ha generado controversia en círculos políticos y diplomáticos, especialmente en América Latina. Se cuestionan los méritos y acciones en favor de la paz de la galardonada que justifiquen una distinción de tal magnitud.

Las primeras reacciones ante el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a la activista venezolana María Corina Machado no tardaron en manifestarse. La administración de Donald Trump −quien también aspiraba al Premio−, en una declaración no esperada, fue especialmente crítica respecto a la decisión. En sus manifestaciones iniciales, señaló de manera contundente que “el Comité del Nobel demostró que prioriza la política por encima de la paz”. Esta afirmación puso en duda la imparcialidad del galardón y sugirió que intereses políticos habrían prevalecido por sobre la misión original del premio.

Es así como los premios terminan perdiendo su valor, cuando no se orientan a estimular las acciones humanitarias para los cuales fueron creados y finalizan plegándose al poder que domina, amenaza, sanciona y trata de imponer su voluntad.

Venezuela vive momentos de tensión, la amenaza de una guerra es latente, las cañoneras bordean su territorio y en cualquier momento se abren los cerrojos de las armas mortales. No hay paz que celebrar ni autores que premiar. Solo hay una guerra inmanente que hay que evitar.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se preguntó si María Corina Machado será capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todos y todas. La pregunta queda en el aire.