Desarrollo agrícola del río Choluteca: el grave impacto de su postergación

Honduras no debe ni puede continuar administrando la postergación de la ejecución del proyecto de desarrollo del río Choluteca, cuya causa ha sido la prolongada indiferencia estatal, debilidad institucional y una alarmante incapacidad política para convertir en realidad esta obra estratégica de desarrollo. Este proyecto es una necesidad nacional. Cada año perdido entre estudios, revisiones, promesas, aplazamientos, trámites interminables y cobardías burocráticas ha significado menos producción, menos inversión, menos agua segura, menos energía, más vulnerabilidad y más pobreza para la zona sur y para toda Honduras.

Lo grave, se ha perdido demasiado tiempo, ha pasado medio siglo (justamente 58 años) donde gobiernos militares y civiles, administraciones de distintos signos políticos, han atrapado el proyecto y puesto en la bodega del abandono por la desidia de la incapacidad política. Mientras otros países utilizan sus cuencas hidrográficas para impulsar agricultura, energía, abastecimiento humano y protección ambiental, Honduras continúa discutiendo lo que debió haber decidido hace mucho tiempo. La gran tragedia del proyecto no han sido los diagnósticos, y si, las ausencias en decisión, visión de Estado, determinación política y el sentido de urgencia.

La reformulación reciente del proyecto confirma que su importancia trasciende lo agrícola; su alcance incorpora seguridad hídrica; control de inundaciones; agua potable; riego; energía y ordenamiento territorial. Es decir, estamos ante una plataforma de transformación regional. Se trata de proteger vidas humanas y bienes materiales en tiempos de crecida, de sostener la actividad económica en períodos de sequía y de darle al sur del país una base material sólida para crecer.

Existe una verdad: si este proyecto vuelve a quedar atrapado entre informes, consultorías, ceremonias y comunicados triunfalistas, Honduras confirmará una vez más que sabe diagnosticar su atraso y sus problemas, pero no resolverlos. El país no necesita otra presentación técnica; necesita ejecución. No necesita otra fotografía oficial; necesita maquinaria trabajando. No necesita más retórica; necesita decisión financiera, coordinación institucional y voluntad política firme y sostenida.

El Proyecto de Desarrollo del Río Choluteca debe agilizarse, destrabarse y ejecutarse. No mañana, no cuando convenga políticamente, sino ahora. Honduras ya ha pagado demasiado por esta tardanza y seguir perdiendo oportunidades, desarrollo y progreso, es una irresponsabilidad política, económica y social histórica.

La pregunta no es si el proyecto tiene sentido, claro que lo tiene. La pregunta es si quienes hoy tienen poder van a seguir administrando la postergación, mientras el país paga la factura del inmovilismo.

Cada temporada seca sin infraestructura es producción perdida, cada invierno sin protección suficiente es riesgo acumulado y cada año sin ejecución es desarrollo sacrificado.

En nombre del pueblo hondureño, y particularmente de la zona sur de Honduras, corresponde agradecer al pueblo y Gobierno de Japón, a través de JICA, y al BCIE por su cooperación técnica y económica. Ahora falta lo esencial: ejecutar la obra. Queda planteado.