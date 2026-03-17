Del hogar a la Estación Espacial

Desde 1989, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha estudiado cómo ciertas plantas de interior pueden mejorar la calidad del aire en espacios cerrados. En su estudio “Plantas de interior para la reducción de la contaminación del aire”, la agencia identificó especies capaces de absorber compuestos orgánicos volátiles (COV) como benceno, formaldehído, tricloroetileno, xileno y amoníaco, presentes comúnmente en productos de limpieza, muebles, pinturas, pegamentos, alfombras y materiales plásticos. Estos contaminantes, invisibles pero frecuentes, pueden afectar la salud respiratoria y el bienestar general, lo que hace que la presencia de plantas purificadoras sea especialmente valiosa en hogares y oficinas.

Entre las más efectivas se encuentra la cuna de Moisés o lirio de la paz. Esta planta elegante, de flores blancas y hojas verdes, no solo decora sino que ayuda a filtrar toxinas comunes. Necesita luz indirecta o moderada, riego regular (aproximadamente una vez por semana) y es de fácil cuidado.

La lengua de suegra tolera luz baja o indirecta, requiere riego muy escaso (cada 2-3 semanas) y es perfecta para dormitorios, oficinas o espacios donde se suele olvidar regar las plantas. Además, produce oxígeno incluso durante la noche y remueve compuestos como formaldehído y benceno.

La palmera de bambú posee un porte tropical que embellece cualquier interior. Prefiere luz indirecta brillante, riego moderado (cada 7-10 días) y tiene un nivel de cuidado intermedio, pues necesita un ambiente ligeramente húmedo para mantenerse saludable. Es eficaz para eliminar contaminantes como formaldehído, xileno y amoníaco.

Entre las plantas de hojas elegantes se encuentra la drácena (Dracaena marginata). Tolera luz indirecta o moderada, requiere riego moderado (aproximadamente una vez por semana) y es de fácil cuidado, lo que la hace ideal para interiores donde se busca un toque verde elegante mientras se purifica el aire.

Por último, el poto o Epipremnum aureum es muy popular por su facilidad de adaptación. Tolera luz baja o indirecta, riego moderado (cada 7-10 días) y es muy fácil de cuidar, además de absorber tóxicos como formaldehído y benceno, y brindar un efecto decorativo con sus hojas colgantes que pueden crecer largas y frondosas.

Incorporar estas plantas a tu hogar no solo mejora la calidad del aire, sino que también aporta un contacto constante con la naturaleza, un recordatorio silencioso de la vida y su ritmo. La NASA estudia esto a profundidad porque entiende que, más allá de la estética, las plantas son una herramienta esencial para nuestro bienestar: nos ayudan a respirar mejor, a concentrarnos, a sentir calma e incluso, podrían ser claves para la supervivencia humana en lugares donde el aire no es natural, como en el espacio.

Tener plantas en casa es un acto de cuidado hacia nosotros mismos. Son compañía silenciosa, recordatorios de paciencia y constancia, y pequeñas aliadas que transforman cualquier espacio en un lugar más saludable y acogedor.