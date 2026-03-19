Actualmente la economía de Estados Unidos muestra un crecimiento económico sólido, pero “no está creando muchos empleos”. Dado que lo normal sería que si el Producto Interno Bruto (PIB) de un país aumenta, paralelamente el empleo creciera, es necesario buscarle explicaciones a esta situación tan atípica.

Según la noticia publicada por la agencia Bloomberg: “Los analistas prevén que el informe sobre el Producto Interno Bruto muestre que la economía se expandió 2.7% en 2025, un ritmo sólido para cualquier país desarrollado. Sin embargo,el empleo apenas creció, y esa combinación está provocando comparac iones con la conocida ‘recuperación sin empleo’ de comienzos de los años 2000, tras el estallido de la burbuja tecnológica y su colapso”.

Una primera explicación a la situación aludida consiste en considerar que la economía estadounidense está obteniendo aumentos de productividad ligados a la inteligencia artificial (IA), cuyas empresas, a pesar de recibir grandes ganancias, no están contratando suficientes trabajadores, sino que más bien los están reduciendo.

Una segunda explicación tiene que ver con el hecho de que los sectores productivos y las empresas que están respaldando el crecimiento económico en los Estados Unidos son aquellos donde se generan muy pocos empleos, tales como los ligados a servicios financieros y tecnológicos.

Una tercera explicación podría derivarse de la política arancelaria y migratoria impulsada por Donald Trump, que afecta y contrae el empleo en el sector agropecuario y de servicios dependientes de la mano de obra proporcionada por los migrantes.

Y finalmente, ese crecimiento económico sin empleo se puede explicar por la conducta seguida por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que ha venido inyectando dinero al mercado mediante compra de valores, es decir, ampliando su balance con más endeudamiento.

En ese sentido, el diario mexicano El Economista recientemente informó que: “El balance de la Reserva Federal (Fed) de EE UU ha roto su patrón de los últimos años. Las cinco actualizaciones más recientes han arrojado un dato superior al que existía la semana previa. El aumento paulatino demuestra que el responsable de la política monetaria en Estados Unidos está comprando deuda en lugar de drenar liquidez del sistema”.

La política monetaria seguida por el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, hasta hace poco había “sido la de reducir el balance de manera progresiva. Es decir, se ejecutan políticas como la de no reinvertir en bonos, o dejarlos vencer, y así se reduce el pasivo”.

“Sin embargo, desde el mínimo alcanzado al cierre del año pasado, el balance de la Fed ha subido en un 1.3%. Esto implica superar de nuevo los 6.62 billones de dólares y añadir más de 84,000 millones de dólares al balance de la Fed respecto al mínimo de casi cinco años (en la actualización de la primera semana de diciembre del 2025). Según la serie que publica el Banco Central, es la primera vez desde 2022 que se producen cinco aumentos consecutivos en el registro de activos y pasivos”.

Aunque la conducta descrita de la Fed no es la principal causa del sólido crecimiento económico registrado en el 2025, es indudable que impulsará el aumento del PIB en el 2026, pero solamente impactará en los sectores empresariales que generan poco empleo.