El costo de sobrevivir: Honduras entre el subempleo, la inflación y el éxodo

La economía hondureña presenta en 2026 una paradoja tan compleja como engañosa. A simple vista, el discurso oficial se respalda en una tasa de desempleo abierto que descendió al 4.9% en 2025, una mejora sustancial respecto al 8.6% de 2021, y en la consolidación de reservas internacionales netas por $1,261.6 millones, equivalentes a 6.7 meses de importaciones. Sin embargo, detrás de esta vitrina de estabilidad macroeconómica se esconde una realidad lacerante que arroja a más del 75% de la fuerza laboral a las filas de la informalidad y el subempleo para evitar la indigencia.

Esta precariedad se profundiza al contrastar el costo de vida con el poder adquisitivo real. Mientras el salario mínimo legal promedio ronda los L.14,917.20, un beneficio reservado para apenas un 25% de la población formal, el ingreso mensual de un trabajador independiente en el sector informal oscila entre los L.4,158.00 y los L. 8,305.00.

Enfrente, la Canasta Básica Familiar se sitúa en una banda de L.13,110.00 a más de L.16,000.00, impulsada por la inflación importada, el costo de los combustibles y la emisión inorgánica de años recientes. El resultado es un déficit abismal donde el trabajo ya no garantiza salir de la pobreza.

El impacto del encarecimiento de la vida diaria se palpa en el plato de comida de las familias. Un ejemplo claro se vive en los mercados capitalinos, donde comerciantes de comida preparada han debido ajustar hasta L 10.00 por plato debido a alzas continuas en insumos y combustibles como el kerosene. A esto se suma el clamor de los productores agrícolas, como los arroceros, quienes denuncian un estancamiento en los precios de compra (L.545.00 por quintal desde hace tres años) provocado por importaciones desmedidas.

Esta dinámica asfixia al productor local, desincentiva el campo y compromete severamente la seguridad alimentaria del país.Ante este panorama donde los ingresos no cubren ni la mitad de los alimentos esenciales, la migración forzada deja de ser una búsqueda de superación para convertirse en un mecanismo de estricta supervivencia.

El abismo social se profundiza con la fuga de talentos, la desintegración del tejido comunitario en las zonas rurales y una "economía de remesas" que supera el 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Si bien este flujo divisorio alivia la pobreza inmediata, no genera tejido productivo propio ni resuelve la falta estructural de oportunidades dignas.

En el plano de la seguridad ciudadana, aunque la tasa de homicidios cayó de un preocupante 85.5 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26.6 en 2025, el primer tramo de 2026 muestra señales alarmantes de repunte que rondan entre el 2.7% y el 6.2%. Con índices de impunidad que rozan el 98% y la persistencia del flagelo de la extorsión, la falta de seguridad se suma a la asfixia económica. Esta combinación de presiones impulsa a miles de hondureños a emprender la ruta migratoria como única salida viable.

Frente a esta crisis estructural, la visión del Estado como agencia de empleo gubernamental o botín de clientelismo político resulta insostenible. Pretender que el empleo público, una "silla prestada" sujeta a los vaivenes electorales de cada cuatro años, resuelva la desocupación es una trampa ideológica que infla la burocracia y drena fondos urgentes.

El rol constitucional del Estado es ser el tutor del bien común; por ello, toda acción gubernamental debe articularse desde un Plan Nacional integral que privilegie la mitigación y adaptación al cambio climático, fundamentado en la protección y conservación estricta de los recursos naturales bajo un enfoque transversal de desarrollo sostenible.

En este marco de planificación estatal, para revertir la informalidad sin asfixiar la iniciativa privada, la primera medida indispensable es la implementación de un régimen de Monotributo y simplificación administrativa para la micro y pequeña empresa. Esta medida debe acompañarse de un esquema de seguridad social flexible y subsidiado que permita a los trabajadores independientes afiliarse al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Facilitar la transición hacia la formalidad ampliará la base tributaria y devolverá la protección médica a la clase trabajadora.

En segundo lugar, se requiere una política de atracción de inversiones enfocada en el valor agregado y la responsabilidad ambiental. Bajo la directriz del Plan Nacional socioambiental, los incentivos fiscales otorgados por el Estado deben estar estrictamente condicionados a la creación de puestos formales con salarios dignos, transferencia tecnológica y prácticas de producción limpia.

Fomentar la inversión sin resguardar el patrimonio natural significaría hipotecar el futuro del país a cambio de empleos precarios de corto plazo.

Tercero, la reactivación económica exige un rescate urgente del sector primario mediante la agricultura sostenible y la descentralización adaptada al clima.

Es imperativo regular la política de importaciones de granos básicos para proteger al productor nacional de la competencia desleal, al tiempo que se facilita el acceso a créditos blandos y tecnologías de riego eficientes frente a las sequías. Un agro fortalecido y respetuoso del entorno frena la informalidad rural —que hoy bordea el 90%—, protege la biodiversidad local y asegura la soberanía alimentaria.

Cuarto, el sistema educativo debe rediseñarse para responder tanto a las demandas productivas contemporáneas como a los retos ecológicos del siglo XXI.

El Estado, a través de instituciones como el INFOP y las universidades, debe actualizar la formación técnica priorizando habilidades digitales, idiomas, gestión ambiental y energías renovables. Esto permitirá que la juventud hondureña acceda a puestos de alto valor en el mercado local e internacional, transformando el capital humano en el motor verde e innovador del crecimiento.

Quinto, el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Finanzas deben coordinar una política macroeconómica prudente, transparente y alineada con los objetivos de resiliencia nacional. Mantener la disciplina en la emisión monetaria, controlar la inflación y canalizar los recursos públicos hacia reformas estructurales en el sector energético renovable y el mercado de valores es vital para garantizar certidumbre.

El saneamiento fiscal y ambiental es la base necesaria para estabilizar los precios de los productos de primera necesidad.Finalmente, el país debe asumir una estrategia integral respecto a la migración humana sin perder de vista la sostenibilidad de sus territorios.

Esto implica potenciar acuerdos bilaterales para programas de trabajo temporal ordenado en el exterior, pero sobre todo, crear un programa robusto de reinserción productiva para las personas retornadas. Brindar capital semilla para emprendimientos verdes y certificar las competencias adquiridas fuera convertirá el retorno en una oportunidad de desarrollo formal, inclusivo y en armonía con la naturaleza.