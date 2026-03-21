El 21 de marzo del 2025 en Tegucigalpa nació la Vigilia Cívica. Un testimonio de conciencia ciudadana en defensa de la democracia hondureña. Respuesta legítima al embate a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, por el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, en la persona de su entonces presidenta.

Esta instancia ciudadana marcó un punto de inflexión y encendió una luz de resistencia cívica que hoy continúa iluminando el camino de la libertad. Siempre en apoyo a las valientes consejeras Cossette López Osorio y Ana Paola Hall.

Tres características explican su impacto: 1.- Su naturaleza pacífica y sostenida: la Vigilia Cívica ha demostrado que la perseverancia ciudadana, sin violencia, es poderoso mecanismo de presión moral y política.

2.- Su carácter plural e incluyente, con ciudadanos de diversas ideologías, cristianos, católicos y evangélicos y otras iglesias, unidos por la defensa de la Democracia.

3.- Su capacidad de generar conciencia colectiva, recordándole a Honduras que la democracia no es hecho consumado, sino construcción diaria que exige vigilancia cívica activa.

Agradecemos el apoyo de la media, entre ellos, TSI, TEN, HCH. A periodistas firmes con nuestra democracia como Wong Arévalo y Héctor Ordóñez y, en especial, a quien llegara a ser uno mas de los Vigilantes Cívicos su apoyo infaltable a la Vigilia Cívica , Edgardo Melgar.

Gran reconocimiento a un pilar fundamental de la Vigilia Cívica: a la iglesia Vida abundante y a su pastor Evelio Reyes, ejemplo de buen cristiano y buen ciudadano.

La Vigilia Cívica ha fortalecido el ejercicio de las libertades públicas, reivindicando derechos fundamentales como la libre expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana. Detuvo potenciales abusos de poder, enviando mensaje claro: en Honduras existe una ciudadanía dispuesta a defender sus instituciones.

Hoy integramos la digna plataforma ciudadana Defensores de Honduras (DHN). Y con ellos, y para Honduras, seguiremos alertas, velando por nuestra democracia y nuestra libertad.