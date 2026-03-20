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Fichajes: Hondureño a Argentina, Olimpia con "alta" y el gigante que quiso a Menjívar

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 14:15
Fichajes: Hondureño a Argentina, Olimpia con alta y el gigante que quiso a Menjívar
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Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Catracho a Argentina, Olimpia con "alta" y el gigante del continente americano que quiso a Edrick Menjívar.

Foto: El Heraldo
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Diversos reportes desde Colombia indican que la dirigencia del Internacional Bogotá tasan a Dereck Moncada en 3 millones de dólares, aunque su valor de mercado en Transfermarkt actualmente es de 1.4 millones de euros.

Foto: Cortesía redes
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Darek Barriento (2010) renovó con la cantera del Espanyol por 2 años más. Nacido en España y siendo parte de las inferiores de la selección española. Su madre es hondureña y es elegible para la Bicolor.

Foto: Cortesía redes
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Motagua anunció la renovación de contrato de su técnico, Javier López, español que extendió su vínculo por dos años con los azules.

Foto: Cortesía redes Motagua
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Deybi Flores se presentó a los entrenamientos del Olimpia, volante que tiene ya varias semanas sin club tras su salida del fútbol de Arabia Saudita.

Foto: Aníbal Vásquez - El Heraldo
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El delantero panameño Rolando Blackburn se despidió del Victoria de La Ceiba tras los problemas económicos del conjunto jaibo.

Foto: Cortesía redes
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Blackburn encontró equipo rápido y ya se unió al Real Tomayapo de Bolivia. El ariete tiene actualmente 36 años.

Foto: Cortesía redes
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Obed Amador, jugador juvenil de Lobos de la UPNFM y parte de las selecciones menores de Honduras, se irá a préstamo de un año a Estudiantes de La Plata de Argentina, específicamente a sus reservas.

Foto: Cortesía redes
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En una entrevista con Deportes TVC, Edrick Menjívar dijo que estuvo en negociaciones con el Peñarol de Uruguay y que hablaba seguido con el presidente del club. Sin embargo, al jugar en la liga hondureña, el club charrúa se decidió por otro portero, específicamente uno de Chile.

Foto: Archivo El Heraldo
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Tras no lograr quedarse con el Minnesota United de la MLS, Alberth Elis está en Estados Unidos entrenando por su parte a la espera de conseguir un nuevo club. Elis fue dado de baja en el Marítimo de la segunda división de Portugal.

Foto: Cortesía redes
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