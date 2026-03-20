Fichajes: Hondureño a Argentina, Olimpia con "alta" y el gigante que quiso a Menjívar

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Catracho a Argentina, Olimpia con "alta" y el gigante del continente americano que quiso a Edrick Menjívar.
Diversos reportes desde Colombia indican que la dirigencia del Internacional Bogotá tasan a Dereck Moncada en 3 millones de dólares, aunque su valor de mercado en Transfermarkt actualmente es de 1.4 millones de euros.
Darek Barriento (2010) renovó con la cantera del Espanyol por 2 años más. Nacido en España y siendo parte de las inferiores de la selección española. Su madre es hondureña y es elegible para la Bicolor.
Motagua anunció la renovación de contrato de su técnico, Javier López, español que extendió su vínculo por dos años con los azules.
Deybi Flores se presentó a los entrenamientos del Olimpia, volante que tiene ya varias semanas sin club tras su salida del fútbol de Arabia Saudita.
El delantero panameño Rolando Blackburn se despidió del Victoria de La Ceiba tras los problemas económicos del conjunto jaibo.
Blackburn encontró equipo rápido y ya se unió al Real Tomayapo de Bolivia. El ariete tiene actualmente 36 años.
Obed Amador, jugador juvenil de Lobos de la UPNFM y parte de las selecciones menores de Honduras, se irá a préstamo de un año a Estudiantes de La Plata de Argentina, específicamente a sus reservas.
En una entrevista con Deportes TVC, Edrick Menjívar dijo que estuvo en negociaciones con el Peñarol de Uruguay y que hablaba seguido con el presidente del club. Sin embargo, al jugar en la liga hondureña, el club charrúa se decidió por otro portero, específicamente uno de Chile.
Tras no lograr quedarse con el Minnesota United de la MLS, Alberth Elis está en Estados Unidos entrenando por su parte a la espera de conseguir un nuevo club. Elis fue dado de baja en el Marítimo de la segunda división de Portugal.