Cristiano Ronaldo y la razón por la que quedó fuera de convocatoria de Portugal

El veterano jugador Cristiano Ronaldo no entró en lista de convocados de la selección de Portugal para los amistosos que tendrán este mes de cara al Mundial United 2026
Cristiano Ronaldo no forma parte de la convocatoria anunciada por el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez.
La selección nacional de fútbol de Portugal se medirá en partidos amistosos contra México y Estados Unidos.
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró que Cristiano Ronaldo sufre una lesión muscular "leve" que no pondrá en riesgo su participación en el Mundial de 2026.
Martínez realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), tras anunciar a los 27 convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos, entre los que no estará el madeirense.
"No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas"
"No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo", afirmó el técnico.
Cristiano, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse al servicio de su club, el Al Nassr saudí.
El anuncio de que Cristiano Ronaldo no forma parte de la selección de Portugal rival de México el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca cerró una semana de decepciones para los hinchas mexicanos, tristes porque tampoco Lionel Messi jugará el próximo mes de abril en la capital, como esperaban.
Lesionado en el tendón de la corva, CR7 fue excluido de la convocatoria de los portugueses para el amistoso con los mexicanos, que servirá para abrir el Azteca después de remodelaciones para el Mundial.
Los aficionados de la Ciudad de México y algunos del interior, ilusionados con ver jugar al goleador del Al-Nassr saudí, despertaron este viernes con desilusión porque el delantero no vendrá a México y se perderán la que tal vez pueda ser una última oportunidad de verlo jugar en el país.
La noticia se sumó a la eliminación hace dos días del Inter Miami, equipo de Messi, en la Copa de Campeones de la Concacaf, lo cual frustrará la posibilidad de verlo jugar contra el América en los cuartos de finales de la competición.