Un expolicía dado de baja: Elías Fúnez, tercer implicado en el crimen del doctor Miguel Salgado

Como Elías Moisés Fúnez Hernández fue identificado el tercer sospechoso del crimen del doctor Miguel Salgado.
¿Quién es el tercer implicado? El comisionado Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad, confirmó que el último capturado es un expolicía identificado como Elías Moisés Fúnez Hernández, quien fue dado de baja de la Policía Nacional y quien fue detenido en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.
A la lista de sospechosos se suman William Fernando Ábrego, quien es el supuesto actor intelectual y también es un expolicía. Él fue detenido en Ocotepeque, al occidente del país. Y el tercer involucrado es Martín Antonio Rugama Solórzano, quien fue capturado en El Paraíso, en la zona oriental de Honduras.
Una de las cosas más alarmantes en el caso es que se trataría de expolicías cometiendo asesinatos. Tanto William como Elías formaron parte de la Policía Nacional con el rango de subinspectores.
El comisionado confirmó que la institución los separó años atrás tras acumular faltas graves y cometer actos reñidos con la justicia.
“Ambos pertenecieron a la institución policial, pero fueron dados de baja por conductas irregulares”, explicó Ríos.
Miguel Salgado terminó su jornada en el Hospital Escuela cuando varios individuos lo interceptaron y lo privaron de su libertad.
Posteriormente, el joven fue trasladado a un sector de Lomas del Diamante, donde le quitaron la vida con un objeto romo.
Según la investigación, los tres detenidos participaron en el secuestro y posterior asesinato del doctor Salgado, ocurrido el 26 de noviembre de 2025.
Este era el carro del doctor Miguel Salgado, el cual fue utilizado como parte de la investigación. El joven fue interceptado cuando trataba de subir al vehículo que estaba estacionado en las cercanías del Hospital Escuela, donde él cursaba clases en la Facultad de Ciencias Médicas.