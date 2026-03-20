Un expolicía dado de baja: Elías Fúnez, tercer implicado en el crimen del doctor Miguel Salgado

¿Quién es el tercer implicado? El comisionado Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad, confirmó que el último capturado es un expolicía identificado como Elías Moisés Fúnez Hernández, quien fue dado de baja de la Policía Nacional y quien fue detenido en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.