Buena paga

Siempre se ha dicho, popularmente, que las y los docentes deberían ser uno de los gremios mejor pagados de un país, si no el que más. Se ha llegado a afirmar, también popularmente, que se debe equiparar a los altos rangos de un gobierno. Pero aunque esto se ha dicho tanto a lo largo de los años, rara vez se ha explicado la razón.

La intuición lanza una de las respuestas más inmediatas: porque la educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier país. Pero esta respuesta es el porqué y no el para qué. Además, es demasiado general, eso se puede interpretar de muchas maneras, entre ellas algunas incorrectas. Imagínese, por ejemplo, educar personas solamente para que sean eficientes y puedan dinamizar un mercado que favorece solamente a unos. El otro defecto de esa respuesta (porque es importante) es que piensa nada más en un sistema casi despersonalizado y lo aleja de lo humano.

A mí me parece que la respuesta debe ir encaminada al para qué. La buena educación solo es posible con profesores bien pagados y con estabilidad laboral. Enseñar, quienes han enseñado en serio lo saben, es una actividad muy demandante. Requiere de todas las fuerzas y atención de los profesores. Requiere una actualización permanente, pero no solamente de conocimientos, sino también de realidades que viven las juventudes y las infancias.

Entonces, los profesores y las profesoras no solo merecen sino que necesitan tener su vida económica y laboral resuelta. Necesitan calidad de vida, energías y una mente despejada. De lo contrario es imposible cumplir con las exigencias de la labor docente.

No serán pocos los lectores que conocerán a profesores y profesoras que tienen que dividirse en dos o tres trabajos. A veces son trabajos ligados a educación y a veces no. No sé qué es peor. Para nadie es noticia que las personas no tienen dos trabajos porque les apasiona muchísimo y quieren redoblar esfuerzos. Siempre es por necesidad, porque su profesión está precarizada.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por otra parte, es muy difícil, salvo notables excepciones, ser un excelente profesor si se tiene más de un trabajo. Y si lo es, es en detrimento de la familia, las relaciones sociales, la plenitud e, incluso, la felicidad.

Por lo que cualquier reforma importante en educación debe integrar, realmente, una buena paga y estabilidad laboral. Porque de la manera en la que está configurado nuestro sistema social y económico no hay otra forma en la que las personas logren tener una vida tranquila.

Esto se trata también de dignificar la profesión docente y de alguna manera la educación. Como dije al principio, esta idea de que la profesión docente debe ser de las mejor pagadas siempre ha andado dando vueltas por allí, tal vez porque se tiene la noción, aunque cada vez menos, de lo digno que es enseñar. Si lo piensa bien es una posición vital.

Desde el punto de vista estratégico, la buena paga y la estabilidad laboral también convierte a la profesión docente en una profesión mucho más atractiva. Lo que por un asunto estadístico, provocará que mucho más talento se acerque a la actividad de enseñar. También hay personas que abandonan su profesión no por falta de vocación sino por lo precario.

En los salones de clases de este país tenemos grandes profesionales, de eso no tengo la menor duda, pero están cansados, agobiados y no pueden pensar con claridad porque antes que resolver los problemas de su salón de clases tienen que resolver los de su casa y vida personal, porque antes que profesores y profesoras son seres humanos