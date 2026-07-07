Acuerdo con el FMI

La aprobación de la cuarta y quinta revisión del acuerdo entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) representa mucho más que un nuevo desembolso de recursos. Constituye un respaldo a la estabilidad macroeconómica del país y un mensaje de confianza hacia la comunidad financiera internacional sobre la dirección que ha tomado la política económica nacional.

Uno de los aspectos más relevantes del comunicado del FMI es que, en apenas cinco meses de gestión, el nuevo gobierno logró cumplir 11 de las 17 metas establecidas en el programa, cuando la administración anterior había alcanzado únicamente seis. Este avance demuestra una mayor capacidad de ejecución del Gabinete Económico y un compromiso por mantener la disciplina que exige un acuerdo de esta naturaleza, aunque todavía existen desafíos importantes que no deben subestimarse.

El acuerdo fortalece la credibilidad de Honduras ante los organismos multilaterales, los inversionistas y la banca internacional. Un país que cumple sus compromisos macroeconómicos genera mayor confianza para atraer inversión privada, acceder a financiamiento en mejores condiciones y, eventualmente, obtener mejores resultados cuando acuda a los mercados internacionales mediante emisiones de bonos soberanos. La confianza, en economía, es un activo tan importante como los propios indicadores fiscales y monetarios.Sin embargo, el comunicado también deja tareas muy claras. El FMI advierte que la inflación podría ubicarse alrededor del 5.7%, por lo que será necesario que el Banco Central continúe aplicando una política monetaria prudente y, de ser necesario, adopte medidas cambiarias que contribuyan a preservar la estabilidad de precios y proteger el poder adquisitivo de los hondureños.

En materia fiscal, el desafío también es evidente. Mantener un déficit cercano al 1.5% del Producto Interno Bruto requerirá una estricta disciplina en el manejo del gasto público, una administración responsable de los ingresos y una adecuada priorización de la inversión pública. La estabilidad fiscal no debe verse únicamente como una exigencia del FMI, sino como una condición indispensable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Otro de los puntos centrales vuelve a ser la ENEE. El Fondo reitera que la empresa continúa representando uno de los principales riesgos para la economía nacional. Reducir pérdidas, mejorar la gestión financiera, fortalecer su gobernanza y aprobar una nueva Ley del Sistema Eléctrico son decisiones impostergables si Honduras quiere consolidar un sector energético moderno, eficiente y financieramente sostenible.Finalmente, el comunicado insiste en fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y la calidad institucional. Estos elementos no solo fortalecen la confianza de los organismos internacionales, sino que crean mejores condiciones para la inversión nacional y extranjera.

La aprobación de esta cuarta y quinta revisión confirma que Honduras avanza por una ruta de estabilidad macroeconómica. No obstante, el verdadero éxito del programa dependerá de que esa estabilidad se traduzca en mayor crecimiento económico, más inversión, generación de empleo y mejores oportunidades para la población. La confianza internacional ya comenzó a fortalecerse; ahora corresponde convertir esa confianza en desarrollo, bienestar y prosperidad para todos los hondureños.