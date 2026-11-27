En marzo de 2026, las autoridades de salud declararon emergencia por los 1,393 casos de dengue reportados en el país. En comparación, las de seguridad vial habían reportado 1,809 personas fallecidas en accidentes de tráfico hasta noviembre, de las cuales entre el 40 y el 45 % eran por percances en motocicletas, y no se hizo lo mismo. Ya en 2025, se supo que las fatalidades en ese medio de transporte fluctuaban entre 750 y 830 víctimas, debido a que entre el 70 y el 75 % de la siniestralidad en tráfico involucra o tuvo como causa a un conductor de estos vehículos. A partir de datos oficiales, la prensa reveló que una centena de los fallecidos eran adolescentes entre 13 y 17 años (con incremento del 64.1 % de casos entre 2024 y 2025). La principal causa -según datos del Observatorio Nacional de Muertes Violentas del IUDPAS-UNAH- es el “factor humano” (72 %), por conducción con exceso de velocidad, imprudencia al rebasar, manejar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, además de la falta de uso de casco certificado o equipo reflectante.

Por su parte, las autoridades sanitarias han informado que al menos el 80 % de los ingresos hospitalarios corresponden a motociclistas, siendo mayor la ocurrencia durante los fines de semana en Cortés y Francisco Morazán. Esto mantiene saturadas las salas de emergencia, ortopedia y neurocirugía de los hospitales del país, haciéndoles operar permanentemente muy por arriba de su capacidad instalada y presupuestaria.

Con toda esta evidencia creciente, no se han adoptado medidas que reconozcan la gravedad del fenómeno, excepto tibias acciones oficiales para controlar el tráfico, campañas privadas en medios de comunicación variados y ninguna “declaración de emergencia”, de esas que gustan hacer desde la administración para justificar adquisiciones de excepción y sin mayores controles (compras directas), que no en pocas ocasiones han resultado peores que la enfermedad que procuraban afrontar.

Seguramente, ya hay más de alguna autoridad pensando en prohibir conductas y aumentar sanciones, pero tendrían mejores efectos si se crean incentivos eficaces para la prevención de accidentes entre estos conductores. Convocar a distintos actores, entre ellos los clubes de motociclistas, educadores, compañías de seguros, creativos y estrategas comunicacionales, asociaciones de víctimas, repartidores de encargos (delivery), por citar unos cuantos, podría tener mejores resultados si la meta es encontrar soluciones realistas y señalar menos culpables, conscientes de que los resultados no serán inmediatos y de que tomará tiempo cambiar conductas y cultura, hasta reducir los accidentes y muertes a su mínima expresión. Hoy que más y más personas adquieren estos vehículos como una alternativa necesaria ante la ausencia de movilidad pública de calidad, llegó la hora de contrariar la estupidez de seguir haciendo lo mismo con las leyes de tránsito y querer obtener resultados distintos. Para resolver un problema, hay que reconocerlo.