¿Ya vio el filme “90 minutos”?

El jueves 14 de agosto de 2025 se estrenó en las salas de cine del país la película hondureña “90 minutos”. Rodada en 2019 en los municipios de Lamaní, San Sebastián y el Distrito Central, la pandemia de covid-19 postergó su estreno en el país en noviembre de 2020.

Su estreno mundial fue en el Miami Film Festival, y tras su paso por varios festivales internacionales en países como Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Cuba, Austria, Suiza y Corea, en los que tuvo buena acogida y recibió algunos galardones, finalmente está disponible en cartelera en toda Honduras.

El título nos alude a la duración de un partido del fútbol, y sí, el deporte rey está omnipresente, pero no es sólo un filme sobre fervor, orgullo y gestas balompédicas, es mucho más.

Estructurada como una película coral, en cuatro historias seguimos a cuatro personajes en sus altibajos personales en los que, gracias al fútbol, profundizamos en sus dilemas morales y nos revela situaciones de nuestra cruda realidad.

El largometraje tiene drama, romance, suspenso, acción y comedia; mantiene un buen ritmo narrativo, en varias escenas presume un virtuosismo en el manejo del lenguaje cinematográfico; mediante el montaje paralelo y los indicios en los planos, nos cuenta más cosas que las brindadas por las acciones y los diálogos; la música incidental y los efectos sonoros fueron certeros, en fin, es una película cuidadosamente elaborada.

Bajo la dirección de Aeden O’Connor Agurcia y con un equipo que reúne tanto a talentos jóvenes como a referentes de amplia trayectoria como Edgar Flores, Tito Estrada, Gary Názar, Jorge Osorto, Ricardo Letelier, entre otros, y figuras extranjeras como Brandon López (Guatemala), “90 minutos” es un filme que nos hace pensar sobre el fútbol como fenómeno social, sobre las vicisitudes cotidianas que afrontan los hondureños y sobre el cine que somos capaces de hacer.¡Vaya al cine a verla! Ya se dio el pitazo inicial.