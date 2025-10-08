Vacaciones Morazánicas

Para iniciar, daremos un poco de contexto. Como ya es costumbre debido a la conectividad que tenemos actualmente, en las redes sociales se ha hecho muy popular la noticia que muchos hondureños decidieron irse al país hermano de El Salvador que hacer turismo interno, acá daremos nuestra lectura acerca de esa situación. Cabe mencionar que hay que tomar en cuenta varios factores para intentar llegar a entender por qué se dio esta situación; los visitantes y turistas comentan que en las playas de nuestro país, Omoa, Tela, las que más destacan, los precios de los hoteles son bastante altos, además de cobros excesivos por parqueos, en Tela, por ejemplo, cobran de L100 a L150 en el bulevar costero, además, que la calle desde El Progreso a Trujillo está llena de baches. Los teleños se defienden diciendo que es justo el cobro del parqueo puesto que los visitantes dejan las playas llenas de sucio, ¡una muy mala cultura por parte de los hondureños por cierto!, pero ¿no se supone que para eso las alcaldías tienen equipos de aseo para la ciudad y por ende la playa? También en esta misma ciudad, cuando hay este tipo de feriados llegan a vender un coco helado a L50. Es difícil visitar ciertos lugares con esos precios. Otra mala práctica que se tiene en estas ciudades es la mala atención. No fue así en el país hermano en donde en la frontera de El Amatillo recibían con brazos abiertos a nuestros paisanos con agua, paletas, una buena atención y amabilidad, además algunos parqueos eran gratis para los hondureños, eso se puede interpretar de dos maneras, que los salvadoreños no hacen tanto turismo interno o que tenían empeño en captar a los hondureños en las vacaciones de la Semana Morazánica, misma que se está replanteando. Finalmente, en estos tres años y diez meses de gobierno, la Secretaría de Turismo se ha visto muy opacada por la campaña masiva del país vecino, además que a estas alturas todavía no saben vender las bellezas con las que cuenta nuestra tierra. Me atrevo a decir que muy poco se ha invertido en turismo, veremos qué sucede para el otro año.