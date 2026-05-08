Una indagación filosófica sobre Dios (2/2)

La idea de un ser infinito dentro de una mente finita plantea una paradoja: ¿cómo puede lo limitado concebir lo ilimitado? Una posible respuesta es que la idea de Dios no es construida, sino descubierta como huella de una realidad que excede al sujeto. Pero esta interpretación no es universalmente aceptada. Otros sostienen que Dios es una proyección de las aspiraciones humanas: perfección, justicia, eternidad. En este caso, Dios no sería el origen del hombre, sino su creación más elevada. La filosofía contemporánea no resuelve esta tensión; la profundiza.

Por un lado, se reconoce que la idea de Dios responde a una exigencia de sentido: la necesidad de que el mundo no sea absurdo, de que el bien tenga fundamento, de que la existencia no sea un accidente sin propósito. Por otro lado, se admite que ninguna demostración racional ha logrado establecer de manera definitiva su existencia. Dios queda entonces en un umbral: entre la necesidad existencial y la imposibilidad lógica de ser capturado plenamente por la razón.

Pero incluso en su aparente ausencia, Dios sigue operando como horizonte. Negarlo no elimina la pregunta; la transforma. Cuando se afirma que Dios no existe, lo que realmente se pone en cuestión es la estructura misma del sentido, del valor y del orden en la realidad. Así, la muerte de Dios no es un simple rechazo, sino un acontecimiento filosófico que obliga a replantear el fundamento de todo lo que antes se sostenía en lo divino.

En última instancia, Dios no es un objeto del mundo ni una idea cualquiera dentro del pensamiento. Es aquello que sitúa al pensamiento frente a su propio límite. No se presenta como respuesta definitiva, sino como interrogación permanente. Por eso, más que una conclusión, Dios es una apertura: hacia el ser, hacia el sentido, hacia aquello que, aun sin poder ser comprendido plenamente, sigue siendo inevitablemente pensado.

La pregunta “¿quién es Dios?” no se cierra. Se habita. Y en ese habitar, el ser humano se descubre a sí mismo como un ser que, aun siendo finito, no deja de buscar lo infinito.