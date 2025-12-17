Un largo diciembre

Para comenzar, hay que tener claro que la opinión pública se moldea por medio de la distracción, la división, el miedo y la intimidación, y si usted, lector, es observador, se dará cuenta que la clase política del país esa es la narrativa que nos está vendiendo. Cabe mencionar que estos cuatro puntos funcionan para cualquier público, sin importar la nación.

Ya es 15 de diciembre y los hondureños no sabemos qué pasará; hay muchas especulaciones y por desgracia en lo que se piensa que puede ocurrir, la mayoría no gana. Sin duda que las fiestas navideñas ya huelen a preocupación.

Se destapó la olla y al igual que la caja de Pandora, no sabemos qué se viene y cuesta entender por qué teniendo un organismo electoral, a estas alturas no tenemos resultados. Será que de verdad no entienden que nuestro país es un verdadero paraíso y que al paso que vamos lo estamos destruyendo y hasta vendiendo, es decir, que los políticos ni siquiera piensan en ellos, sino que están dejando que extranjeros se adueñen de lo que nos pertenece.

Por eso, es cuestionable ponerse a pensar si de verdad hacen valer la voluntad popular o por el contrario, siempre han utilizado a los de abajo para subir ellos. Ya empezaron las manifestaciones, muchos llaman a la tranquilidad, pero otros dicen que se debe respetar la voluntad del supuesto soberano y sin duda alguna es un juego político en donde siempre los que caen primero son los peones.

Se vive una etapa crucial, en donde solo el tiempo dirá, y quedará en la historia, como el pueblo hondureño reaccionó frente a una situación que desde marzo se veía venir. No quiero sonar alarmante, pero dentro de todo lo que puede pasar, estamos al borde del colapso. Ya para finalizar este mes, que para muchos es de esperanza y oportunidades, caminan, así como las tortugas, con las astucia del zorro, con la furia de un toro en algunos sectores, con la resignación por parte de otros, pero bueno, también hay que destacar que en estos tiempos pensar es peligroso.