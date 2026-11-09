Sara Medina (II)

Esta es la segunda entrega del testimonio de Sara Medina, sobreviviente de cáncer de mama, ella nos comparte lo siguiente: “Gracias a Dios, los resultados de la biopsia posterior a la cirugía fueron muy alentadores: solamente quedaron dos pequeños focos residuales de un milímetro, con aproximadamente un 5 % de células tumorales viables, y los veintiún ganglios examinados resultaron negativos para malignidad. Después recibí radioterapia entre abril y mayo de 2025.

Actualmente continúo únicamente con tratamiento hormonal mediante Arimidex (anastrozol), como parte del seguimiento médico y con el propósito de reducir el riesgo de recurrencia. Mis controles médicos han mostrado una evolución favorable y no existe evidencia de recurrencia. Me siento sana y profundamente agradecida. Continúo cumpliendo responsablemente con el tratamiento de seguimiento y con todas las evaluaciones indicadas por mis médicos.

Expreso mi agradecimiento eterno a los profesionales que me acompañaron durante este proceso, especialmente a los doctores Lía Bueso de Castellanos, Edgardo Pineda Trejo, Miriam Odette Chávez y Marcio Iván Pinto, así como a todo el personal de salud que contribuyó a mi recuperación”.

¿En su familia existen antecedentes de este tipo de enfermedad?

“En mi núcleo familiar más cercano no existen antecedentes de cáncer de mama. Sin embargo, dos primas hermanas de mi padre fueron diagnosticadas con esta enfermedad.

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¿Esta experiencia ha fortalecido su fe en Dios y la ha acercado más a Él?

“Definitivamente sí. Comprendí que, aun en medio de la prueba, Dios no abandona a sus hijos y que la fe puede sostenernos cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas. Estoy convencida de que los médicos fueron instrumentos de Dios para mi recuperación. Durante ese proceso comprendí que Dios también puede restituir todo aquello que sentimos perdido. Perdí la felicidad y Dios me la devolvió. Perdí la paz y Dios me la devolvió. Perdí mi libertad y Dios me la devolvió. Perdí mi trabajo y Dios me lo devolvió. Perdí mi salud y Dios me la devolvió. También perdí amigos; algunos me dejaron sola. Pero Dios me regaló mejores amistades y me demostró que nunca estoy sola”.