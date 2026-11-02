Sara Medina, exdiputada y abogada del Congreso Nacional, y actual asesora del presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, compartió su experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de mama en agosto de 2024.

La también abogada relató cómo recibió la noticia, el tratamiento médico al que fue sometida y el respaldo que encontró en su esposo, sus hijos y su familia durante el proceso.

¿Cuándo recibió el diagnóstico y cómo fue el proceso de detección?

En agosto de 2024 recibí el diagnóstico, después de iniciar mis estudios médicos entre julio y agosto de ese mismo año. Fue la doctora Lía Bueso de Castellanos, en el Hospital Mater Dei, quien participó en la detección de la enfermedad. El 8 de agosto de 2024, mediante una biopsia, se confirmó que se trataba de un carcinoma ductal invasor de mama derecha. Fue una situación que enfrenté en un momento determinado de mi vida, pero no quiero volver a apropiarme de ella ni llevarla conmigo. Gracias a Dios, a mis médicos y a los tratamientos recibidos, hoy me considero una mujer sana y sobreviviente. Actualmente continúo únicamente con tratamiento de seguimiento y controles médicos.

¿Cuál fue su primera reacción al conocer el diagnóstico?

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Mi primera reacción fue de rechazo absoluto. No quería aceptar el diagnóstico que recibí en aquel momento. Fue una noticia que me impactó profundamente, porque nadie está preparado para escuchar algo así.

¿Qué tipo de terapia recibió?

Mi tratamiento fue largo, complejo y exigente. Inicialmente recibí quimioterapia neoadyuvante, consistente en cuatro ciclos de doxorrubicina, seguidos de doce (12) aplicaciones semanales de paclitaxel, en total 16 sesiones de quimioterapia. Posteriormente, el 4 de marzo de 2025, fui sometida a una cirugía conservadora de mama derecha y a un vaciamiento ganglionar axilar. Gracias a Dios, los resultados de la biopsia posterior a la cirugía fueron muy alentadores: solamente quedaron dos pequeños focos residuales de un milímetro.