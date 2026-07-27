Conversando con el Ing. José Arturo Vides Berlioz, presidente del Partido Republicano de Honduras, nos comenta que “como movimiento en formación, comparte una afinidad ideológica histórica con el republicanismo internacional, adoptando el elefante como símbolo de solidez y constancia.

El elefante es un símbolo universal de la fuerza, la constancia y la prudencia de estas ideas. Nuestra relación con partidos hermanos en el continente es de respeto mutuo, intercambio de ideas y cooperación académica. Somos un movimiento estrictamente soberano, diseñado por hondureños y para hondureños, respetuoso de nuestra Constitución y de las leyes que rigen nuestro proceso electoral”, nos dice.

Le consulto: nunca antes en la historia un presidente de los Estados Unidos había manifestado públicamente su simpatía como lo hizo por el aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura, previo a las elecciones generales. ¿Qué opinión te merece ese respaldo del presidente Trump para Asfura?. “Las expresiones de simpatía o preferencia de líderes globales hacia figuras políticas locales reflejan el peso geopolítico que tiene nuestra región para socios estratégicos como Estados Unidos.

En el Partido Republicano de Honduras vemos con naturalidad que las potencias busquen interlocutores comprometidos con la estabilidad económica y la seguridad. Sin embargo, nuestra visión siempre se centrará en que la relación bilateral debe construirse sobre el respeto mutuo, buscando beneficios recíprocos para el desarrollo de nuestro pueblo.

¿Crees tú que ese apoyo manifestado influyó en el electorado hondureño a tal punto que inclinó la balanza a favor del Partido Nacional? “La opinión pública hondureña siempre valora la relación con nuestro principal socio comercial y el hogar de millones de compatriotas que sostienen nuestra economía con sus remesas. Más que una influencia directa que “inclinara la balanza”, considero que el electorado busca certidumbre.