Realidades simultáneas

Mientras el mundo está en caos por los desastres naturales, las tensiones geopolíticas, el calentamiento global, en Netflix hoy, 1 de julio, se estrena una serie que debería de ser muy popular para quienes están interesados en la educación, pues la educación cambia a las personas, mismas que pueden hacer cambios en el mundo.

“Así aprenderás” es la serie coreana en donde se crea la OPDE para atender casos que están causando pánico en los colegios. En cada episodio se expone un caso diferente, que muestra las fallas del sistema desde todas sus aristas: problemas de estudiantes rebeldes que acosan a sus compañeros y los llevan a suicidarse; alumnos que no respetan y hasta asesinan a sus profesores; profesores que abusan de su poder para favorecer a alumnos que no tienen capacidad y dejar afuera de las mejores universidades a aquellos que son brillantes, pero tienen una condición económica desfavorable; padres de familia que están obsesionados porque sus hijos estudien la carrera que ellos quieren y no la que desean realmente los estudiantes; estudiantes que utilizan a sus compañeros para vender drogas y luego los chantajean y las víctimas de todo eso, aquellos que se sienten sin salida, pues nadie los escucha o nadie les cree. Aunque es una serie que no se basa en ningún caso real -y aunque como se dice al inicio de este texto los hechos suceden en el oriente del mundo-, en nuestros país la realidad no es tan diferente. En Honduras muchos estudiantes han perdido el respeto por sus maestros, si bien los casos de acoso son tratados de alguna manera y las estadísticas nos dicen que los datos no son tan alarmantes, los colegios y las universidades están infiltradas por miembros que no se dedican solamente a estudiar sino a realizar actos que van en contra de la sociedad. Dentro de los centros educativos hay muchos asociales, muchos profesores intimidados, una realidad que muy pocos exponen o que a muy pocos les interesa. En resumen, en todos los países se dan casos extremos. Los niños y jóvenes son el futuro, debemos de cuidar de ellos y de su educación.