Quejas contra la ENEE

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó que en los últimos 18 meses atendió alrededor de 150 quejas contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la mayoría por cobros indebidos, la negación del derecho humano a ese servicio, la falta de acceso a la justicia y las constantes interrupciones.

Karen Cerrato, coordinadora de la Defensoría Especial de Protección del Obligado Tributario del Conadeh, explicó que la falta de energía eléctrica vulnera derechos como el de la alimentación, la educación y la salud.

Agregó que la empresa de energía eléctrica debe garantizar este servicio de forma continua, accesible y, sobre todo, de calidad, sin exclusión alguna, de allí la importancia que el Estado tome las medidas oportunas e inmediatas para poder brindar ese servicio a un precio justo y equitativo.Cerrato declaró que, si el usuario es afectado por daños a sus aparatos electrónicos, ellos pueden presentar el reclamo directamente a la empresa distribuidora en un término de 24 horas y llevar la factura del electrodoméstico. Entre más rápido lo hagan es mucho mejor.Es importante que la población conozca que si quieren presentar un reclamo por ese tipo de situaciones también lo pueden hacer llamando al número telefónico 118.

El Conadeh está en la disposición de orientar a los usuarios del servicio de energía eléctrica sobre este tipo de situaciones e incluso, acompañarlos, cuando lo requiera la persona afectada, para realizar este tipo de reclamos.

Recordó que la energía eléctrica es un derecho humano que debe garantizarse sin exclusión. Una de las exigencias del Conadeh es que el Estado tome medidas oportunas, inmediatas y urgentes para brindar un servicio continuo, de calidad, a un precio justo y equitativo.