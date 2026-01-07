¿Qué es la libertad?

En la actualidad se supone que vivimos en un mundo libre, que la esclavitud hace tiempo se abolió y que tenemos la libertad de decidir nosotros lo que queremos ser, pero en cuanto nacemos, sin importar en qué región, nos eligen una cultura, una religión y en muchos casos hasta un equipo de fútbol, es así como desde pequeños y sin saberlo deciden por nosotros, reduciendo nuestra libertad.

Por otra parte, también nos enseñan que libertad es tener libre albedrío, que ese es el diseño existencial, pero fueron los creadores de las religiones quienes decidieron qué deben de hacer sus seguidores o, dicho en otras palabras, cómo deben de llevar sus vidas, mientras no hagamos el mal a otros y no nos hagamos daño a nosotros, podemos hacer lo que nos plazca, pero las religiones en particular enseñan muchos temas como tabú y en sus inicios también era prohibido pensar.

Es decir, nos dicen que somos libres, pero siempre son otros los que eligen por nosotros, por ejemplo, tenemos la libertad de comprar el vehículo que queremos, de ir donde queremos, de comer lo que queremos, o elegimos entre lo que ofrece el sistema y según nuestras posibilidades económicas.

Dicho lo anterior, ¿cuándo nos enseñan que la libertad también es un proceso gradual de liberarnos de todo aquello que nos ata? Que podemos encontrar sentido a nuestras vidas sin depender de todo lo que el sistema nos ofrece, lógicamente habrá un antes y un después de la tecnología, pero la vida no iba tan a prisa cuando esta no estaba tan desarrollada y tampoco el mundo era tan peligroso como lo es ahora.

Las ratas no crean trampas para ellas mismas, pero los humanos inventaron la bomba atómica leí por ahí. El mundo nos dice que somos libres, pero hasta con la educación nos adoctrinan, nos duermen la conciencia.

En resumen, creemos que tenemos libertad cuando nos hacen creer en lo que quieren que creamos, nadie puede cuestionar la religión porque es un dogma, nadie cuestiona la ciencia porque por eso es la ciencia, pero tampoco nadie nos dice que debemos liberarnos de las cargas que llevamos en el alma, tristeza, rencor, ansiedad, miedo, en fin.