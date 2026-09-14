¿Qué es la independencia?

Mañana, 15 de septiembre, celebramos el 205 aniversario de la independencia patria. Son muchas las definiciones de independencia, y comparto con ustedes algunas de ellas.

La independencia es la condición en la que una persona, un país o un Estado ejerce su propio gobierno y toma decisiones de forma autónoma, sin depender ni recibir órdenes de otros.

Tipos de independencia:

Política y nacional: ocurre cuando un territorio se libera de una colonia o de un dominio extranjero para formar una nación soberana.

Personal: es la capacidad de un ser humano para valerse por sí mismo, pensar con libertad y asumir la responsabilidad de sus actos.

Económica: significa que una persona o un país tiene los recursos propios para sostenerse sin depender del dinero o de la ayuda de otros.

Origen de la palabra: la palabra viene del latín in- (que significa “sin”) y dependere (que significa “estar bajo la voluntad de otro”).

Significa, literalmente, no estar sujeto a la autoridad ajena. (Puedes revisar la definición formal en el Diccionario de la lengua española).

Efectivamente, los hondureños somos los protagonistas de nuestro destino. Es de todos conocido que, en diferentes momentos, nos hemos equivocado al momento de elegir. Pero, en mi opinión, el peor error que cometemos es perder demasiado tiempo hablando de política, incluso en momentos que no corresponden.

El gobierno de Nasry Asfura está apenas comenzando. Por el bien de Honduras, hay que dejarlo trabajar en paz. Ya vendrá el momento de aprobar o no su gestión.

Mientras tanto, debemos poner hoy, mañana y siempre a Honduras primero.

¡Felices fiestas patrias! ¡Viva la independencia!