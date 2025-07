Prioridades y sugerencias

Para empezar, en una ciudad con mucha historia como lo es Tela, todavía se tienen pensamientos rezagados en la memoria de muchos de sus habitantes; para ellos, se perdió su auge con la partida de las compañías bananeras, agregando también, y para terminar de rematar la tragedia, el incendio del muelle, que fue otro duro golpe para la economía del que -en su tiempo- fue un puerto. Así, por ejemplo, desde los inicios de los años noventa, las autoridades locales piensan en desarrollar Tela con el turismo, aunque en una ciudad que no cuenta con aguas lluvias y que a pocos metros de donde se ubica la municipalidad los hedores a aguas negras flotan en el aire, es difícil pensar que podemos ofrecer turismo de calidad. Por otro lado, considero que el haber construido una plaza turística antes que la instalación de tuberías para aguas lluvias no fue una decisión muy acertada por parte de las autoridades, además, el cementerio general está colapsado, y con 33 millones que fue el costo de la plaza turística, perfectamente se hubiera comprado un terreno y crear un nuevo cementerio. Para comprender mejor, si pensamos en desarrollar la ciudad solamente por la vía del turismo, primero reunamos los requisitos básicos y pensemos también en el bienestar que pueda traer una obra a beneficio de toda la población, por otro lado, este es un lugar que carece de fuentes de empleo, creemos que es una problemática que hasta el momento ninguna autoridad ha abordado con verdadero rigor. Este, si bien es un paraíso terrenal, es carente de oportunidades, los pocos jóvenes universitarios necesitan que el centro regional de la UNAH amplíe su oferta académica, el hospital que tenemos también es básico. Finalmente, solo estamos exponiendo nuestra visión y nuestra sugerencia, pues en la actualidad lo que para muchos es desarrollo, para nosotros no son más que paliativos que no brindan soluciones de los verdaderos problemas que hay, las prioridades van primero.