Políticos y “therian”

Si mi abuela hubiera tenido algún nieto que practicara esa tendencia denominada “therian”, que no es otra cosa más que un comportamiento anormal pues actúan como animales que caminan en cuatro patas, seguramente le hubiera dado un par de “cuerazos” bien dados con una buena faja mojada, para enderezarlo.

Mi bisabuela, que era más práctica, lo hubiera vendido a un circo, y algunos de los maestros de antaño les hubieran dado un par de coscorrones y jalones de orejas hasta dejarlas como las del Dr. Spock (“Viaje a las estrellas”).

Esta “moda” refleja la decadencia de una generación que para “figurar” o llamar la atención en las redes sociales, están dispuestas hasta perder su propia identidad.

En nuestro país, muchos políticos han hecho lo mismo y vinculado su personalidad con animales: “el león del liberalismo”, “pajarito pechito rojo”, “el zorro” Rivera López, “el gallo colorado”, “el toro colorado”, “el perro amarillo”, “el pollo” Contreras.

Y es de todos conocido que en el seno del Congreso Nacional algunos actúan como verdaderos loros o cacatúas al momento de tomar la palabra, también están las boas, los delfines, los camaleones, las zorras y unos a los que les llaman “vacas sagradas”, no precisamente por ser santos.

Además aquellos que critican a los demás y es cuando el pueblo dice “oigan a ese burro hablando de orejas” y no digamos los que son “pericos”.

Esta relación de políticos y animales se da en otras naciones ¿o acaso en Estados Unidos el Partido Republicano no usa un elefante como mascota y los Demócratas a un burro? Y si hablamos de fútbol, todos recordamos a “Pecho de Águila” Zelaya, “La Rata” Contreras, “El Pollo” Galindo, “El perro” Gonzales, etc.

Entonces son los sociólogos y los psicólogos los llamados a orientar y recomendar a las autoridades correspondientes cómo habrá que lidiar con los “therian”, cuando algunos jóvenes babosos aparezcan acá en Honduras con esa actitud.