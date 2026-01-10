OEA reconoce lucha contra la trata

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), Sua Martínez, sostuvo una reunión con la Jefa de Sección, Sección de Prevención de la Violencia y el Delito, Departamento de Seguridad Pública (DSP, Organización de los Estados Americanos), Anna Uchoa, en la que se destacaron los importantes avances del país en materia de prevención, atención y combate a la trata de personas, así como el reconocimiento internacional por la labor que Honduras ha venido desarrollando en este ámbito.

Durante el encuentro, se resaltó la coordinación interinstitucional, así como la articulación con organismos internacionales y actores estratégicos que trabajan de manera conjunta en la lucha contra la explotación sexual comercial y la trata de personas.

En el marco de la reunión, también se abordó una posible alianza estratégica orientada a la creación de una escuela virtual de formación en Honduras, iniciativa que busca fortalecer las capacidades técnicas y profesionales en la prevención y combate de la trata de personas. En este esfuerzo, la OEA brindaría insumos técnicos, contribuyendo a la implementación de una plataforma regional de formación. La OEA presentó los Trabajos Regionales 2023-2028, enfocados en fortalecer la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual en América Latina, promoviendo la cooperación entre los Estados miembros para reforzar los marcos legales y la atención integral a las víctimas sobrevivientes, especialmente niños, niñas y adolescentes, en coordinación con la sociedad civil, la empresa privada y organismos internacionales, con el objetivo de consolidar un frente regional unido en defensa de los derechos humanos. Asimismo, se socializaron las recomendaciones dirigidas a los gobiernos de América Latina, contenidas en el Informe de la Consulta Regional del ICAT sobre la Trata de Personas en las Américas.