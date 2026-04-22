Miedo a la muerte

La paradoja de la vida es que cuando llegamos a ese plano en donde nuestro cuerpo, es decir nuestra existencia física, es solo un contenedor de lo que realmente importa, es nuestro espíritu, por ende, en su mayoría, la humanidad que muchas veces no descubre su propósito en esta vida, no se quiere morir. Mas aún, las religiones no enseñan a sus seguidores que el final de esta vida no es el fin, es solamente el comienzo de una nueva etapa. Muchos cuando pierden un ser querido no pueden soltar el apego y su vida se vuelve un verdadero conflicto, si todos, desde el momento que nacemos, lo único seguro que tenemos es morir. ¿Por qué temerle? La vida y la muerte son inherentes, se necesitan para coexistir la una a la otra, como el bien al mal, como lo perfecto a lo imperfecto, como lo hermoso a lo horroroso. También, la vida es para muchos larga y para otros corta, y no me refiero a quien vive más, sino a quien disfruta más el tiempo que permanece en esta dimensión, entregar muchos de nuestros pensamientos que tenemos en vida en cuando vamos a morir es sin duda echar sal en el mar, muchos piensan que en esta vida no es importante trascender o dejar nuestra huella, porque total, nadie nos recordará, pero se olvidan que muchos con el paso del tiempo, por medio de la historia y la escritura se vuelven inmortales, y aunque no todos escriban en las páginas de la historia mundial, si actuaste bien en este mundo sin duda una semilla tuya en alguien al que pudiste servir dejaras por tu paso en esta efímera vida, vida que aprendemos a vivir muchas veces hasta que ya las canas pintan nuestros cabellos. En resumen, la muerte no nos tomará por sorpresa si estamos preparados. No sabemos cuando llegará, pero es importante hacer las pases antes de que nos visite: llevar las cuentas al día y entender que todos, absolutamente todos nuestros seres amados dejarán este mundo, incluso nosotros. Que nadie vuelve a la vida aunque nos carguemos de tristeza o lloremos una eternidad. Quizá le tenemos a la muerte solo porque no la conocemos bien; somos así.