Lucha de intereses

Ciertamente, son muchas las personas que todavía tienen una venda en los ojos cuando de política se habla, y es que existen ciudadanos que defienden a capa y espada su partido, dejando de lado todo el daño o los actos de corrupción que estos han tenido, pero, así como en la antigua Roma, dales pan y circo y nunca se revelarán.

Por otra parte, cuando se llamaba Tribunal Superior de Elecciones, conformado por un miembro del Partido Liberal y otro del Partido Nacional, se sabía que en nuestro país los demás partidos políticos estaban de relleno y esa realidad no ha cambiado ahora que se llama Consejo Nacional Electoral, la única diferencia es que hay tres representantes agregando el de Libre. ¿Qué ha cambiado? Que ahora se reparte en tres el poder.

Todavía no hemos llegado a noviembre y el país está convulsionando por una posible crisis electoral, en donde los que estuvieron en el poder por décadas quieren volver y los que están no quieren dejarlo, pero que ya hubo un candidato, uno que hoy dice algo y mañana sale con otra cosa, ese que se emociona porque ya probó el poder, diciéndole a las personas que no se peleen que ellos hace dos meses se sentaron a comer en la misma mesa. A lo mejor, el juego que se tienen del gato y el ratón con un personaje que sale en las montañas diciéndoles al gobierno que son corruptos, no sea más que eso, un espectáculo para entretener a este pueblo que tanto le gusta el amarillismo.

Es decir, y es importante analizar una situación, mientras en las noticias el tema del momento son los consejeros defendiendo la democracia asegura cada uno de ellos, si volvemos a dar una breve mirada en las elecciones pasadas, la mayoría de las alcaldías las ganó el partido del gobierno anterior, en Honduras la gente hace el famoso voto en plancha y a nivel presidencial el partido de gobierno arrasó, pero a nivel de alcaldes no, extraña, muy extraña esa situación. Finalmente, si en el país se da otra crisis, el más afectado será el pueblo, el poder ya está repartido. Abran los ojos.