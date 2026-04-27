Los primeros 100 días

El 7 de mayo próximo el presidente Nasry Asfura cumplirá los 100 días de gobierno. Su gobierno de ha visto un poco lento en cuanto a su organización y nombramientos.Sin embargo, su ritmo personal sigue siendo dinámico pues es una persona hiperactiva desde que era un joven. Yo lo conozco desde sus años de colegio cuando al salir de clases él, junto a sus padres y hermanas, atendían personalmente en el almacén La Fama, que era de su propiedad y estaba ubicado en el mercado San Isidro. Estamos hablando de los años a mediados de los 70’.Yo llegaba acompañando a su primo hermano Fernando Zablah Mourra, pues ambos trabajamos en la fábrica de textiles y les llevamos los rollos de tela.

Nasry los subía en una escalera en el almacén. El proviene de una familia muy trabajadora y honesta. Su tío Nacim Zablah Jara era el propietario de la fábrica y hermano mayor de doña Gloria, la madre del ahora presidente de todos los hondureños Él fue muy prudente con Xiomara Castro y le dio una tregua de dos años sin hacer críticas personales o institucionales a su labor.

Con Nasry ha ocurrido todo lo contrario. El señor Manuel Zelaya, como es de conocimiento público, parece que no le ha caído el veinte de que en las elecciones 2025 fueron mandados a la llanura. Esperemos el 7 de mayo en el que Asfura Zablah rinda un informe en lo que podría ser su primera cadena nacional.A los presidentes anteriores se les dejó trabajar en paz y tranquilidad por dos años. Recuerdo que Callejas hizo lo mismo con Azcona.

Pero Libre es una institución revoltosa por naturaleza. Y Nasralla un inestable.Así el tiempo es muy breve aún pero no hay duda que tenemos un presidente trabajando por Honduras.