Lo complicado de ser justo

Para empezar quiero dejar claro que perfecto solo Dios y que se me hizo imposible seguir una religión en donde sus adeptos no hacen lo que profesan.

Recuerdo cuando tenía quince años y hacía el sacramento de la Confirmación, la mayoría eran de mi misma colonia, pero había alguien de recursos más limitados que nosotros, cabe aclarar que la mayoría éramos de una colonia popular, pero cuando después de la misa nos quedábamos a recibir las charlas, al momento de formar los grupos nadie hacía pareja con aquella persona que era de una comunidad cercana a la nuestra, seguramente no tenía recursos para asistir al retiro en Valle de Ángeles y quizás en la iglesia nadie se iba a preocupar por apoyarlo, aunque no importa porque para cuando llegó el día del mismo, este joven ya no formaba parte del grupo, la oveja se había perdido y nadie de la iglesia fue a buscarla.

Meses después me salí de un grupo eclesiástico del que formaba parte y entendí que desde la iglesia no podía ser justo, pues tampoco nunca me dejaron formar parte de los que impartían la Catequesis a los niños, y así como yo muchos están perdiendo la fe, pero en las religiones porque al final la humanidad puede salvarse si decide hacer algo por ella misma en lugar de quejarse todo el tiempo, es complicado ser justo cuando no puedes ser la voz de un compañero que está en una difícil situación porque al pronunciarte por él pasarías a estar en esa situación tú también, un amigo en situación de crisis no puede ayudar a otro que esté igual o peor que él, es complicado buscar soluciones cuando los problemas los crean los mismos que los pueden resolver, es complicado ser justo cuando quieres abrir los ojos de aquellos que no quieren abrirlos.

Todo se complica cuando el sabio es obligado a callar y el necio lleva la voz cantante, cuando ves que no están actuando bien y pasan por encima de los demás, pero no tienes las armas suficientes para evitar el atropello porque si te atraviesas también serás atropellado. Aunque tarde, a veces, la justicia siempre llega.